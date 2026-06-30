Жизнь её немного сломала: признания Анджелины Джоли привели к неожиданному совету из России

Мария Погребняк в Telegram-канале отреагировала на откровенное интервью Анджелины Джоли, в котором актриса впервые за долгие годы заговорила о личной жизни после развода с Брэдом Питтом. Светская львица призвала голливудскую звезду перестать жертвовать собой ради детей и разрешить себе быть счастливой.

Фото: Социальные сети by Мария Погребняк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Погребняк

Поводом для комментария стало признание Джоли о том, что после болезненного расставания с Питтом она больше не вступала в отношения и полностью посвятила себя воспитанию наследников. Актриса призналась, что жизнь её "немного сломала", однако недавно повзрослевшие дочери заявили маме, что ей пора подумать и о себе.

"Понимаю её желание укрыться в детях. Но не могу не согласиться с главным: женщина не становится плохой матерью, когда разрешает себе быть счастливой. Дети это чувствуют. Счастливая мама — лучший подарок для них", — написала Мария, поддержав голливудскую звезду.

В отличие от Джоли, Брэд Питт не стал вести монашеский образ жизни после расставания. Звезда "Бойцовского клуба" уже несколько лет встречается с Инес де Рамон, и их отношения складываются гармонично. Однако инсайдеры утверждают, что актер не собирается больше под венец из-за тяжёлого развода.

Ранее Анджелина Джоли признавалась, что именно дети стали её спасением после развода. В трудные годы судебных тяжб и эмоционального истощения она находила утешение и силы в общении с наследниками, которые, по её словам, помогли ей не сломаться окончательно.