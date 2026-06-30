Деньги ушли на крипту и тачки: американский режиссёр лишится свободы из-за обмана Netflix

В июне в США завершилось судебное разбирательство над режиссёром Карлом Риншем, известным по фильму "47 ронинов". Постановщика признали виновным в вымогательстве 11 миллионов долларов у стримингового сервиса Netflix и приговорили к 30 месяцам тюремного заключения.

Фото: flickr by Ajay Suresh from New York, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стриминговый сервис Netflix

В конце 2010-х Ринш работал над фантастическим сериалом "Завоевание" для Netflix, однако не смог завершить проект из-за нехватки средств. Позже он запросил у компании дополнительные деньги, но потратил их не на производство, а на инвестиции, криптовалюту, дорогие автомобили и одежду. После этого режиссёр подал на Netflix в суд, обвинив стриминг в нарушении контракта.

Суд признал Ринша виновным в вымогательстве. Режиссёр также обязан вернуть Netflix всю сумму в 11 миллионов долларов, однако судья отметил, что стриминг вряд ли когда-нибудь получит эти деньги — по результатам расследования, у постановщика нет таких средств.

Адвокату Ринша удалось смягчить приговор благодаря ментальным проблемам обвиняемого. Выяснилось, что режиссёр ранее находился под наблюдением врачей и лишь в последние месяцы "прошёл лечение от психологических проблем".

"Ринш также должен будет вернуть Netflix ту самую сумму в 11 млн долларов, однако судья отметил, что стриминг вряд ли когда-нибудь получит эту сумму. По результатам расследования, у постановщика и близко нет таких денег", — говорится в материалах дела.

Ранее Netflix принял решение не выпускать фильм "Гор" (Gore) с Кевином Спейси, чтобы наказать актёра за скандал. Картина была полностью готова к выходу, но стриминг заморозил релиз. При этом, как отмечал сам Спейси, от этого решения пострадала не только его карьера, но и вся съёмочная группа.