Миллионы выброшены на ветер: провал долгожданного блокбастера в прокате шокировал руководство студии

Новый фильм студий Warner Bros. и DC Studios "Супергёрл" рискует стать крупным кассовым провалом. За первый уик-энд лента собрала всего 62,6 миллиона долларов по всему миру, из которых 37,1 миллиона пришлись на Северную Америку. Эти цифры оказались значительно ниже ожиданий руководства, которое делало ставку на успех обновлённой киновселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Производственный бюджет картины составил около 170 миллионов долларов, а ещё примерно 120 миллионов ушло на рекламную кампанию. Чтобы выйти в ноль, "Супергёрл" необходимо заработать минимум 300-375 миллионов долларов. Однако аналитики сходятся во мнении, что итоговые мировые сборы не превысят 200-210 миллионов. В таком случае потери компании могут составить от 80 до 120 миллионов долларов.

"Супергёрл никогда не была персонажем, способным вытянуть на себе блокбастер", — отметил аналитик Exhibitor Relations Джефф Бок, комментируя ситуацию изданию Variety.

Лента стала вторым проектом обновлённой киновселенной DC после успешного "Супермена" Джеймса Ганна, который стартовал со 125 миллионов долларов в домашнем прокате и в итоге собрал 618 миллионов по всему миру. На этом фоне результат "Супергёрл" выглядит особенно удручающим.

Аналитики не считают, что зрители полностью потеряли интерес к супергероике. По их мнению, аудитория стала гораздо избирательнее. Бэтмен, Человек-паук и Мстители по-прежнему способны собирать огромную кассу, тогда как проекты о менее известных персонажах всё чаще терпят неудачу.

Эксперты полагают, что студиям придётся пересмотреть подход к таким проектам: сокращать бюджеты и не тратить на второстепенных героев столько же, сколько на главных звёзд комиксов.

Ранее в интервью The New York Times режиссёр Кристофер Нолан призвал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, поскольку зрители "ищут чего-то нового".