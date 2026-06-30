Зафильтрованное лицо против богини: Шахназаров разгромил Боню за дерзость в сторону Михалкова

Публицист Михаил Шахназаров в эфире проекта "Полный абзац" жёстко раскритиковал Викторию Боню за её фамильярное обращение к режиссёру Никите Михалкову. Поводом стал ответ экс-участницы "Дома-2" на слова мэтра, прозвучавшие на Петербургском международном юридическом форуме, где Михалков высказал недоумение по поводу резонансного видеообращения Бони к президенту.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Боня, узнав о критике, соблюла внешние приличия, но позволила себе фамильярное "Никит" и заявила, что "его время прошло". Именно это, по словам Шахназарова, переполнило чашу его терпения. Он встал на защиту режиссёра, чьими работами восхищались мировые звёзды, и не сдержал эмоций.

"Мне вот это понравилось: "…Никит". Послушай, быдло, какой "Никит"?! Никитой Сергеевичем Михалковым восхищалась Клаудия Кардинале — богиня! Посмотри на своё зафильтрованное лицо, перетянутое непонятно кем и где, и на Клаудию Кардинале", — заявил Шахназаров в эфире.

Публицист также напомнил, что Михалков получил "Оскар", а его фильмы вошли в историю мирового кино. По его мнению, появление режиссёра на красной дорожке — честь для любого фестиваля, тогда как Боня, по его словам, появляется там лишь для того, чтобы "испортить фото со звездой". Шахназаров уверен, что Боня говорит не от своего имени, а по заданию неких кураторов, которые её используют.

"Мне очень жаль, что некие люди пользуются вами. Не знаю, пользуются ли они презервативами, но вами пользуются знатно", — добавил он, назвав Боню "не личностью, а самкой, способной лишь родить, но не любить никого, кроме себя и денег".

Напомним, скандал разгорелся после того, как Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину, набравшее более 30 миллионов просмотров. Тогда ситуацию комментировал даже представитель Кремля Дмитрий Песков, а журналист Владимир Соловьёв, резко высказавшийся в адрес блогерши, позже принёс извинения.