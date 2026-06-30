Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами
От легенды о Петре и Февронии до госпраздника: как 8 июля изменило отношение россиян к семье
Европа спорит, США отходят в сторону: диалог по Украине могут доверить единственной рабочей площадке
Дачный сезон заглох на заправке: в Нижегородской области лодки и косилки остались без бензина
Запрет ослабили, но не до конца: Севастополь снова открыл АЗС — есть важное ограничение

Зафильтрованное лицо против богини: Шахназаров разгромил Боню за дерзость в сторону Михалкова

Кино

Публицист Михаил Шахназаров в эфире проекта "Полный абзац" жёстко раскритиковал Викторию Боню за её фамильярное обращение к режиссёру Никите Михалкову. Поводом стал ответ экс-участницы "Дома-2" на слова мэтра, прозвучавшие на Петербургском международном юридическом форуме, где Михалков высказал недоумение по поводу резонансного видеообращения Бони к президенту.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Боня, узнав о критике, соблюла внешние приличия, но позволила себе фамильярное "Никит" и заявила, что "его время прошло". Именно это, по словам Шахназарова, переполнило чашу его терпения. Он встал на защиту режиссёра, чьими работами восхищались мировые звёзды, и не сдержал эмоций.

"Мне вот это понравилось: "…Никит". Послушай, быдло, какой "Никит"?! Никитой Сергеевичем Михалковым восхищалась Клаудия Кардинале — богиня! Посмотри на своё зафильтрованное лицо, перетянутое непонятно кем и где, и на Клаудию Кардинале", — заявил Шахназаров в эфире.

Публицист также напомнил, что Михалков получил "Оскар", а его фильмы вошли в историю мирового кино. По его мнению, появление режиссёра на красной дорожке — честь для любого фестиваля, тогда как Боня, по его словам, появляется там лишь для того, чтобы "испортить фото со звездой". Шахназаров уверен, что Боня говорит не от своего имени, а по заданию неких кураторов, которые её используют.

"Мне очень жаль, что некие люди пользуются вами. Не знаю, пользуются ли они презервативами, но вами пользуются знатно", — добавил он, назвав Боню "не личностью, а самкой, способной лишь родить, но не любить никого, кроме себя и денег".

Напомним, скандал разгорелся после того, как Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину, набравшее более 30 миллионов просмотров. Тогда ситуацию комментировал даже представитель Кремля Дмитрий Песков, а журналист Владимир Соловьёв, резко высказавшийся в адрес блогерши, позже принёс извинения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Последние материалы
Приморье: судебные приставы ограничили выезд из РФ 11 тысячам должников за коммунальные услуги
Хрупкий мир в проливе: США и Иран договорились о прекращении ударов перед новыми торгами
Один витамин может спасти ясность ума: память может сдавать из-за незаметной ошибки в питании
"Тигр съедает по 10 кг говядины в день": директор Воронежского зоопарка рассказал, сколько стоит содержание зверей
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС
Бюджетные продукты шокировали результатом: как пюре и сосиски создают эффект дорогого ресторана
Не Турция и не Сочи: россияне массово выбирают Алтай, и вот какие места стали настоящими хитами сезона
Полиция Сургутского района выявила 18 пособников аферистов с начала текущего года
Астраханская таможня и ФСБ развернули 40 тонн продукции из-за отсутствия сертификатов
Забытая всеми культура: аграрии Алтая нашли золотую жилу в поставках корнеплодов соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.