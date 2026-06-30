Экраны требуют полной неизвестности: главные претенденты на роль Бонда потерпели фиаско

Бывший кастинг-директор франшизы о Джеймсе Бонде Дэбби МакУильямс заявила, что не хотела бы видеть популярных актёров в роли следующего агента 007. По её мнению, такие звёзды, как Джейкоб Элорди и Каллум Тёрнер, уже слишком хорошо знакомы широкой публике, что разрушает необходимую для образа шпиона загадочность.

Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агент 007

МакУильямс проработала в бондиане 40 лет: её карьера во франшизе началась с картины "Только для ваших глаз" (1981) и завершилась на "Не время умирать" (2021). За эти годы она отвечала за кастинг Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крэйга.

"Я не хочу видеть ни одного из них в роли Джеймса Бонда, потому что мы теперь слишком много о них знаем. Мы хотим знать о них как о личностях как можно меньше, потому что именно таковы шпионы. Нам не нужно знать, куда он ходит за покупками, кто его родители или где он живёт", — подчеркнула она.

Кастинг-директор добавила, что важнейшим элементом образа является его абсолютная загадочность и вера аудитории в то, что герой действительно способен на убийство.

Она пояснила, что прошлые исполнители роли Бонда не были сверхпопулярны до начала съёмок: Тимоти Далтон и Пирс Броснан не были широко известны, а Дэниел Крэйг снимался преимущественно в независимом кино и не являлся "именем на устах у всех", что, по её словам, "чрезвычайно помогло". В отличие от них, современные фавориты зрительских симпатий уже имеют узнаваемый образ, который будет мешать перевоплощению.

"Я хочу увидеть кого-то совершенно неожиданного, совершенно неизвестного", — резюмировала Дэбби МакУильямс, отметив, что это позволит сохранить ту самую магию, которая отличает Бонда от других экранных героев.

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