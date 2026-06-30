Меня тянуло в этот невероятный свет: голливудская звезда раскрыла правду о пережитой коме

Американская актриса Шэрон Стоун впервые подробно рассказала о пугающем опыте, который пережила после инсульта в 2001 году. В подкасте CNN 68-летняя звезда призналась, что тяжёлый кризис со здоровьем стал не только физическим испытанием, но и сопровождался необычным духовным переживанием, которое она до сих пор не может объяснить словами.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шэрон Стоун

После инсульта у Стоун появились серьёзные проблемы с памятью и подвижностью. Однако самым пугающим, по её словам, стало ощущение, что она покидает собственное тело и движется навстречу невероятно яркому свету, где её ждали умершие близкие люди. В тот момент она почувствовала, что её буквально "тянет вверх".

"Я увидела и почувствовала, как меня тянет вверх — в этот невероятно яркий белый свет. Но слово "белый" не совсем описывает это. Это был свет, ярче всего, что мы когда-либо испытывали. Как будто я двигалась прямо навстречу чему-то такому же яркому, как солнце, но не жёлтому", — поделилась актриса.

Однако вскоре она резко вернулась к реальности: "Мне показалось, будто меня ударили в грудь ногой мула", — рассказала Стоун, предположив, что врачи в этот момент проводили реанимационные мероприятия. После возвращения в сознание ей сообщили, что её собираются доставить в больницу, однако вскоре она снова потеряла сознание.

В интервью актриса также вспомнила последние годы жизни своей матери Дороти Стоун. Она призналась, что после её смерти испытывала смешанные эмоции — не только боль, но и чувство освобождения от тяжёлого прошлого. По словам звезды, мать жила вместе с ней в последние дни, а за ней ухаживали помощники.

Когда они оставались вдвоём, женщина впервые начала открыто говорить о травмах своего детства и страхе перед смертью. Стоун рассказала, что мать боялась, что после ухода её будут ждать умершие родители, и пыталась успокоить её. Актриса призналась, что самым сложным моментом стало понимание: ей самой нужно было отпустить близкого человека.

"Когда ты долго заботишься о человеке, который умирает, ты можешь быть полностью истощён. И облегчение после того, как это заканчивается, бывает огромным", — отметила Шэрон Стоун, добавив, что чувство вины за это облегчение тоже было частью её переживаний.

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