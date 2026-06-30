Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петропавловске-Камчатском отремонтируют 185 тысяч квадратных метров дорожного полотна
Деньги решили всё: состояние принца Уильяма оставило в тени капитал короля Карла III
Заливной сливовый пирог на сковороде: всего одна хитрость с крахмалом сделает его идеальным
"Нам дают только 30 литров": в Якутске встают пассажирские теплоходы из-за дефицита топлива
Власти Магаданской области утвердили предельную цену на бензин АИ-95 на уровне 85 рублей
Скорость выросла на треть: МТС разогнала сеть в "южных воротах" Якутии
Телефон стал миной замедленного действия: как понять, что личные данные утекли в сеть
В 11 муниципалитетах Приморского края запущен эксперимент по созданию госуправляющих компаний
Детей хотят превратить в KPI для бизнеса: рождение ребенка рискует стать рабочим показателем

Меня тянуло в этот невероятный свет: голливудская звезда раскрыла правду о пережитой коме

Кино

Американская актриса Шэрон Стоун впервые подробно рассказала о пугающем опыте, который пережила после инсульта в 2001 году. В подкасте CNN 68-летняя звезда призналась, что тяжёлый кризис со здоровьем стал не только физическим испытанием, но и сопровождался необычным духовным переживанием, которое она до сих пор не может объяснить словами.

Шэрон Стоун
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шэрон Стоун

После инсульта у Стоун появились серьёзные проблемы с памятью и подвижностью. Однако самым пугающим, по её словам, стало ощущение, что она покидает собственное тело и движется навстречу невероятно яркому свету, где её ждали умершие близкие люди. В тот момент она почувствовала, что её буквально "тянет вверх".

"Я увидела и почувствовала, как меня тянет вверх — в этот невероятно яркий белый свет. Но слово "белый" не совсем описывает это. Это был свет, ярче всего, что мы когда-либо испытывали. Как будто я двигалась прямо навстречу чему-то такому же яркому, как солнце, но не жёлтому", — поделилась актриса.

Однако вскоре она резко вернулась к реальности: "Мне показалось, будто меня ударили в грудь ногой мула", — рассказала Стоун, предположив, что врачи в этот момент проводили реанимационные мероприятия. После возвращения в сознание ей сообщили, что её собираются доставить в больницу, однако вскоре она снова потеряла сознание.

В интервью актриса также вспомнила последние годы жизни своей матери Дороти Стоун. Она призналась, что после её смерти испытывала смешанные эмоции — не только боль, но и чувство освобождения от тяжёлого прошлого. По словам звезды, мать жила вместе с ней в последние дни, а за ней ухаживали помощники.

Когда они оставались вдвоём, женщина впервые начала открыто говорить о травмах своего детства и страхе перед смертью. Стоун рассказала, что мать боялась, что после ухода её будут ждать умершие родители, и пыталась успокоить её. Актриса призналась, что самым сложным моментом стало понимание: ей самой нужно было отпустить близкого человека.

"Когда ты долго заботишься о человеке, который умирает, ты можешь быть полностью истощён. И облегчение после того, как это заканчивается, бывает огромным", — отметила Шэрон Стоун, добавив, что чувство вины за это облегчение тоже было частью её переживаний.

Ранее певица Мадонна призналась, что ревновала своего мужа к Кайли Миноуг. Она считала, что никогда не будет такой красивой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Мир. Новости мира
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Ближний Восток
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Популярное
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива

Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.

Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Белый хлеб проиграл? Врачи объяснили, как зерновой меняет микробиоту, мозг и самочувствие человека
Публичное фиаско балерины: певец Шаман отказал Анастасии Волочковой в сомнительном дуэте
Кожа как наждачная бумага и ядовитый хвост: что за хищник пугает купальщиков в Азовском море
Яд по цене золота: на камчатских прилавках нашли партию рыбы, способную довести до реанимации
Обои как центр интерьера: 5 трендов 2026 года, которые визуально расширяют комнату
Анатолий Широков представил проект развития «Охотского кольца» для четырех регионов ДФО
Оставлять старую листву на клубнике опасно: опытные садоводы идут на радикальные меры
На три дня — без душа: где в Барнауле отключили горячую воду из-за проверки магистрали
Этого боялись миллионы сотрудников: цифровые алгоритмы начали масштабную зачистку офисов в России
Ненецкий АО: Власти региона сократили число площадок праздника ради роста премий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.