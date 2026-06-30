Хватит быть просто матерью: Анджелина Джоли разоткровенничалась о переменах в личной жизни

51-летняя Анджелина Джоли в рамках промокампании своего нового фильма "Кутюр" дала редкое интервью Yahoo Entertainment, в котором впервые заговорила о личной жизни после развода с Брэдом Питтом. Актриса призналась, что взросление детей кардинально изменило её самоощущение и отношение к себе.
По словам Джоли, теперь, когда её дочери повзрослели, она начинает открывать себя заново. Общение с ними на новом уровне напоминает ей о том, что она может быть не только матерью, но и женщиной с собственными желаниями, которые долгое время были отодвинуты на второй план.
"Теперь, когда мои дочери повзрослели, я открываю для себя много нового. Они общаются со мной уже как взрослые девушки, и я начинаю понимать, чего я хочу для них, чего, как мне кажется, они не должны терять и за что должны держаться. И это в каком-то смысле напоминает мне о том, что, возможно, я сама утратила", — заявила актриса.
Она добавила, что через детей словно заново узнаёт себя, а изменившийся формат их отношений напоминает ей о том, что она может быть не только матерью, но и женщиной с собственными желаниями.
"В каком-то смысле они возвращают меня к моему прежнему "я". Думаю, сейчас они хотят, чтобы я была для них не просто "мамой", и я чувствую, что у меня наконец-то есть возможность снова стать собой", — призналась Джоли.
В продолжение разговора актриса призналась, что с момента развода с Питтом все её внимание было сосредоточено на детях, и она "ни с кем не встречалась". Однако сейчас она не ставит на себе крест и чувствует себя готовой к новому витку жизни, несмотря на возраст.
"Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного надломила", — поделилась актриса, давая понять, что её внутренний мир наконец-то пришёл в равновесие после долгого периода разбирательств и эмоциональных потрясений.
Напомним, в конце июня инсайдеры сообщили Page Six, что Брэд Питт "не планирует" официально заключать брак со своей возлюбленной Инес де Рамон, несмотря на то, что она стала "частью его семьи".
Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.