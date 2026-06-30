Хватит быть просто матерью: Анджелина Джоли разоткровенничалась о переменах в личной жизни

51-летняя Анджелина Джоли в рамках промокампании своего нового фильма "Кутюр" дала редкое интервью Yahoo Entertainment, в котором впервые заговорила о личной жизни после развода с Брэдом Питтом. Актриса призналась, что взросление детей кардинально изменило её самоощущение и отношение к себе.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

По словам Джоли, теперь, когда её дочери повзрослели, она начинает открывать себя заново. Общение с ними на новом уровне напоминает ей о том, что она может быть не только матерью, но и женщиной с собственными желаниями, которые долгое время были отодвинуты на второй план.

"Теперь, когда мои дочери повзрослели, я открываю для себя много нового. Они общаются со мной уже как взрослые девушки, и я начинаю понимать, чего я хочу для них, чего, как мне кажется, они не должны терять и за что должны держаться. И это в каком-то смысле напоминает мне о том, что, возможно, я сама утратила", — заявила актриса.

Она добавила, что через детей словно заново узнаёт себя, а изменившийся формат их отношений напоминает ей о том, что она может быть не только матерью, но и женщиной с собственными желаниями.

"В каком-то смысле они возвращают меня к моему прежнему "я". Думаю, сейчас они хотят, чтобы я была для них не просто "мамой", и я чувствую, что у меня наконец-то есть возможность снова стать собой", — призналась Джоли.

В продолжение разговора актриса призналась, что с момента развода с Питтом все её внимание было сосредоточено на детях, и она "ни с кем не встречалась". Однако сейчас она не ставит на себе крест и чувствует себя готовой к новому витку жизни, несмотря на возраст.

"Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного надломила", — поделилась актриса, давая понять, что её внутренний мир наконец-то пришёл в равновесие после долгого периода разбирательств и эмоциональных потрясений.

Напомним, в конце июня инсайдеры сообщили Page Six, что Брэд Питт "не планирует" официально заключать брак со своей возлюбленной Инес де Рамон, несмотря на то, что она стала "частью его семьи".