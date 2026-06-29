Семейные тайны династии: российский актёр признался в давнем желании работать с голливудским мэтром

Актёр Иван Янковский в блиц-интервью для компании Aonefilms, опубликованном в Instagram*, признался, что мечтает сняться у американского режиссёра Пола Томаса Андерсона. На вопрос о том, с каким постановщиком он хотел бы поработать, 35-летний артист ответил без раздумий.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Янковский

Янковский не скрывает, что Андерсон давно является для него ориентиром в кинематографе. Режиссёр таких фильмов, как "Магнолия", "Нефть" и "Призрачная нить", известен своим уникальным стилем и вниманием к актёрской игре, что привлекает многих голливудских и не только звёзд.

"Я бы очень хотел поработать, конечно же, с моим любимым режиссёром Полом Томасом Андерсоном. Да, однозначно", — сказал Янковский в ответ на вопрос блица.

Кроме того, актёр поделился самым ярким воспоминанием из детства, связанным с кино. Он рассказал, как отец, актёр Филипп Янковский, вёл его в кинотеатр "Кодак Киномир" на фильм о Джеймсе Бонде. Тогда Филипп Олегович купил недостающий билет у спекулянтов, чтобы они могли посмотреть картину вместе.

Также Иван Янковский рассказал, какой фильм обязательно покажет своим сыновьям. Выбор пал на "Барона Мюнхгаузена" — ленту, в которой главную роль исполнил его покойный дедушка, народный артист СССР Олег Янковский. Актёр признался, что считает эту картину обязательной к просмотру для всех.

"Я думаю, "Барона Мюнхгаузена", просто потому что — почему нет? Все должны это посмотреть", — поделился Янковский.

Ранее Кристофер Нолан рассказывал об источниках вдохновения для своей картины "Одиссея". Постановщик признался, что во время работы над фильмом пересматривал "Андрея Рублёва" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.

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