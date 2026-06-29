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Сравнение лица с едой: известная актриса рассказала о странном оскорблении на прослушивании

Кино

Звезда сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд в подкасте Дэкса Шепарда "Диванный эксперт" вспомнила о неприятном эпизоде в начале своей актёрской карьеры. 42-летняя актриса призналась, что в 19 лет, когда она только приехала в Лос-Анджелес, столкнулась с неэтичной критикой со стороны кастинг-директора.

Оливия Уайлд
Фото: commons.wikimedia.org by Mario A. P. from San Sebastian, Spain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Оливия Уайлд

По словам Уайлд, она никогда не чувствовала себя красивой в те годы, а наоборот — испытывала синдром самозванца. Особенно запомнилось одно из первых прослушиваний, где представительница кастинга сравнила её лицо с пирогом. Актриса до сих пор не уверена, что это был комплимент.

"Я чувствовала только синдром самозванца. Помню, как кастинг-директор, когда я пришла на одно из первых прослушиваний, сказала, что у меня лицо похоже на пирог. Но она произнесла это так, словно пыталась быть милой. Я думаю, она могла сказать "яблочный пирог", "тыквенный пирог" — так что, возможно, у пирога был какой-то вкус", — посмеялась она в эфире подкаста.

Однако сама Уайлд не восприняла это замечание как комплимент. По её словам, тогда она услышала в этих словах нечто унизительное, будто ей говорили, что у неё плоское лицо и слишком большая голова.

"Я услышала эти слова как что-то вроде "Ты отвратительна", как будто у меня плоское лицо, большая голова", — призналась актриса, добавив, что подобные замечания в юности сильно подорвали её уверенность в себе.

Сейчас Оливия Уайлд уже состоявшаяся актриса и режиссёр, и такие эпизоды остались в прошлом. Однако она не скрывает, что индустрия часто навязывает женщинам жёсткие стандарты красоты, и ей потребовались годы, чтобы перестать воспринимать себя через призму чужих оценок и научиться принимать свою внешность.

Ранее Марк Эйдельштейн размышлял о том, что в эпоху искусственного интеллекта актёр всё чаще перестаёт восприниматься как личность. Он признавался, что чувствует себя продуктом, особенно после съёмок 3D-модели лица для "Щелкунчика", и разделял беспокойство Мэттью Макконахи о защите авторских прав на голос и личность в условиях технологического прогресса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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