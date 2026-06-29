Карьера висела на волоске: Голливуд внезапно пересмотрел отношение к опальному актёру

Актёр Кевин Спейси в рамках подкаста Club Random заявил, что отношение к нему в Голливуде стало улучшаться после завершения периода с чередой судебных обвинений. По его словам, индустрия постепенно возвращается к нему, и он чувствует, что его снова начинают принимать.

Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кевин Спейси

Спейси признал, что часть выдвинутых против него обвинений была правдивой, однако отметил, что многие истории были переосмыслены, переработаны или полностью выдуманы. В качестве примера он привёл дело Энтони Раппа, которое актёр и его команда выиграли в суде.

"Я чувствую, что меня стали принимать гораздо лучше, и думаю, что дела идут в том направлении, в котором и хотели. Есть определенные случаи, когда часть сказанного было правдой, но это было переосмыслено, переработано или полностью выдумано, как в деле с Энтони Раппом, которое мы выиграли", — поделился Спейси в эфире подкаста.

Актёр также отметил, что Голливуд, по его ощущениям, готов дать ему второй шанс. Однако он не уточнил, какие именно проекты или предложения поступили к нему за последнее время. Спейси подчеркнул, что его карьера постепенно восстанавливается, несмотря на все трудности последних лет.

Ситуация вокруг актёра начала меняться в 2017 году, когда против него одно за другим посыпались обвинения в сексуальных домогательствах. Это привело к тому, что он перестал сниматься в крупных голливудских проектах, а его карьера оказалась под угрозой.

Напомним, в недавнем интервью Ксении Собчак двукратный обладатель "Оскара" Кевин Спейси заявил, что не считает премию политизированной. По его словам, споры вокруг награды велись с самого её основания, а нынешние обсуждения — не новость