Мечты о ГИТИСе становятся реальностью: дочь Юлии Пересильд раскрыла итоги своих экзаменов в Москве

17-летняя Анна Пересильд, дочь народной артистки России Юлии Пересильд, высказалась о своих результатах единого государственного экзамена. Видеообращение будущей актрисы к репетитору по русскому языку и литературе появилось в Telegram-канале "ВПШ".

Фото: instagram by личный аккаунт Анны Пересильд в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

Девушка призналась, что осталась крайне довольна полученными баллами, однако точную цифру называть не стала. Анна подчеркнула, что считает этот результат "офигеннейшим" и поблагодарила наставника за совместную работу, которая привела к такому успеху.

"Уже пришли результаты. Я ими невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, что мы с вами всё это время работали. И вот получили такой крутой результат. Спасибо вам огромное! Обнимаю!" — сказала Анна в видеообращении.

О том, что Пересильд не будет переходить в 11-й класс, а окончит школу экстерном, стало известно ранее. Девушка объясняла, что чувствует себя в школе "странно" и считает, что "рано повзрослела". Сейчас она готовится к поступлению в ГИТИС, где хочет учиться на курсе народного артиста РФ Олега Меньшикова, и уже прошла несколько прослушиваний.

Напомним, сама Анна Пересильд не так давно высказалась о хейте в свой адрес. Она призналась, что негативные комментарии и обсуждения ее личной жизни идут ей только на пользу.