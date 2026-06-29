Марк Эйдельштейн признался, что чувствует себя продуктом: почему звёздный актёр боится ИИ

Актёр Марк Эйдельштейн порассуждал о вызовах, которые несёт искусственный интеллект для актёрской профессии. Поводом для размышлений стали слова его американского коллеги Мэттью Макконахи, который призвал защищать авторские права на свой голос и личность в эпоху технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Марк Эйдельштейн

Эйдельштейн признался, что реплика Макконахи стала для него переломным моментом. Он считает, что актёр всё чаще перестаёт восприниматься как личность, превращаясь в продукт для студий. Сам артист уже столкнулся с этим на съёмках фильма "Щелкунчик".

"Для меня его реплика ознаменовала переломный момент, когда всё, актёр стал продуктом", — поделился артист в беседе с "Кинопоиском".

Актёр задался вопросом, нужна ли зрителям "настоящая" личность актёра или достаточно проработанного образа для публики. По его словам, он уже начал ощущать это на себе. Особенно запомнился случай на съёмочной площадке "Щелкунчика", когда после тяжёлого дня его попросили сделать AI-3D-модель лица для маски персонажа.

"Я говорю: "Что-что?" Капает дождь, ветер дует, холодно, устал. Я говорю: "Для чего?" Они: "Ну пойдём, пойдём, пойдём". И меня заводят в гримваген, там отсек, меня сажают в кресло, и две девушки лет по девятнадцать. Одна сидит за компьютером, вторая возникает с такой штукой, которую я никогда не видел. Это похоже на ручку от чего-то с двумя камерами, которая также считывает инфракрасное излучение. Мне говорят сидеть, не дергаться. Слышу, как питерский дождь фигачит по крыше, вокруг меня очень-очень медленно водят этой палкой с камерами, и я вижу, как проявляется моё лицо на экране компьютера. Три часа ночи, какой-то сюр", — поделился артист.

Эйдельштейн подчеркнул, что такие технологии становятся нормой, и актёрам придётся учиться с ними сосуществовать. Однако он опасается, что за технологическим прогрессом может потеряться человеческое начало, которое делает игру живой и искренней.

Ранее Никита Кологривый заявил, что нейросеть никогда не заменит живого актёра в кадре. По его словам, в искусстве ключевую роль играет именно человек, способный привнести в образ сокровенную мысль и живое чувство.