Звезда "Социальной сети" отказалась от продолжения: почему актёр боится ассоциаций с Цукербергом

Американский актёр и режиссёр Джесси Айзенберг впервые прокомментировал свой отказ от участия в продолжении культового фильма "Социальная сеть". Лента под названием "Социальная расплата" выйдет в мировой прокат 9 октября, однако главную звезду оригинала в ней заменит Джереми Стронг, известный по сериалу "Наследники".

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джесси Айзенберг

В фильме 2010 года Айзенберг сыграл основателя Facebook* Марка Цукерберга, и эта роль принесла ему номинацию на "Оскар". Однако в сиквеле, сценарий к которому вновь написал Аарон Соркин, актёр появляться не будет. Как пояснил сам Айзенберг, его решение никак не связано с качеством будущей картины.

"Мы обсуждали съёмки фильма несколько дней. Аарон так прекрасно говорит и пишет, что в случае отказа появляется чувство, будто я подвёл Америку. Я просто сказал ему, что двигаюсь в разных направлениях в своей жизни. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим персонажем. При этом причины, по которым я не хочу сниматься в фильме, никак не связаны с тем, насколько хорошей получится лента. И я уверен, что она будет отличной", — заявил Айзенберг.

Премьера "Социальной расплаты" запланирована на 9 октября. Картина расскажет о расследовании деятельности социальной сети и, по словам создателей, предложит зрителям новый взгляд на историю, которая уже была показана в оригинальном фильме.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан призвал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать. По его словам, зрители устали от однообразных картин и ищут "чего-то нового", а самая большая опасность для киноиндустрии — действовать осторожно.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети Instagram и Facebook запрещены в стране