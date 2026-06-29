Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная рыбная солянка начинается не с рыбы: правило, о котором забывают большинство
СК России в Ставрополье завел уголовное дело о неуплате 568 млн рублей налогов
Тайный козырь владельцев Android: эта возможность не даст санкциям повторить сценарий iPhone
Нижегородская область перешла на усиленный мониторинг запасов топлива на заправках
Контрафакт захлестнул рынок косметологии в России: тысячи клиник вредят пациентам каждый день
Тульская область открывает места, куда раньше добирались немногие — туристов ждет сюрприз
Жара сводит с ума: что заставляет отдыхающих рисковать жизнями на диких пляжах Алтайского края
Древние страхи оживают в лесах: странные туманы и призраки вынуждали людей запирать свои дома
Мечты разбились о суровую реальность: Ольга Орлова назвала причину отказа от третьего ребёнка

Звезда "Социальной сети" отказалась от продолжения: почему актёр боится ассоциаций с Цукербергом

Кино

Американский актёр и режиссёр Джесси Айзенберг впервые прокомментировал свой отказ от участия в продолжении культового фильма "Социальная сеть". Лента под названием "Социальная расплата" выйдет в мировой прокат 9 октября, однако главную звезду оригинала в ней заменит Джереми Стронг, известный по сериалу "Наследники".

Джесси Айзенберг
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джесси Айзенберг

В фильме 2010 года Айзенберг сыграл основателя Facebook* Марка Цукерберга, и эта роль принесла ему номинацию на "Оскар". Однако в сиквеле, сценарий к которому вновь написал Аарон Соркин, актёр появляться не будет. Как пояснил сам Айзенберг, его решение никак не связано с качеством будущей картины.

"Мы обсуждали съёмки фильма несколько дней. Аарон так прекрасно говорит и пишет, что в случае отказа появляется чувство, будто я подвёл Америку. Я просто сказал ему, что двигаюсь в разных направлениях в своей жизни. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим персонажем. При этом причины, по которым я не хочу сниматься в фильме, никак не связаны с тем, насколько хорошей получится лента. И я уверен, что она будет отличной", — заявил Айзенберг.

Премьера "Социальной расплаты" запланирована на 9 октября. Картина расскажет о расследовании деятельности социальной сети и, по словам создателей, предложит зрителям новый взгляд на историю, которая уже была показана в оригинальном фильме.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан призвал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать. По его словам, зрители устали от однообразных картин и ищут "чего-то нового", а самая большая опасность для киноиндустрии — действовать осторожно.

 * — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети Instagram и Facebook запрещены в стране

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Садоводство, цветоводство
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Последние материалы
Нижегородская область перешла на усиленный мониторинг запасов топлива на заправках
Звезда "Социальной сети" отказалась от продолжения: почему актёр боится ассоциаций с Цукербергом
Контрафакт захлестнул рынок косметологии в России: тысячи клиник вредят пациентам каждый день
Тульская область открывает места, куда раньше добирались немногие — туристов ждет сюрприз
Жара сводит с ума: что заставляет отдыхающих рисковать жизнями на диких пляжах Алтайского края
Древние страхи оживают в лесах: странные туманы и призраки вынуждали людей запирать свои дома
Мечты разбились о суровую реальность: Ольга Орлова назвала причину отказа от третьего ребёнка
Кулинарный провал на кухне: один неверный шаг с крупой разрушает структуру мясного блюда
Перемены в Югре затронули тысячи семей: власти официально расширили список претендентов на поддержку
Президент не стал терпеть: провал сборной Южной Кореи по футболу привел к жесткому решению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.