Семью теперь не разделить: Прилучный пошёл на радикальный шаг ради постоянных встреч с детьми

Актёр Павел Прилучный признался, что живёт рядом со своими старшими детьми от экс-супруги Агаты Муцениеце, с которой развёлся в 2020 году.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Прилучный

По словам Прилучного, он специально выбрал жильё поблизости, чтобы дети могли в любой момент прийти в гости. Двери для них всегда открыты. Каждый год они заранее планируют совместный отпуск, чтобы проводить больше времени всей семьёй. Актёр подчеркнул, что ему важно, чтобы дети делились с ним переживаниями и просили советов.

"Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи. Микаэль пока не спрашивает советов, но уже видно, что он парень с упёртым характером", — поделился Прилучный в интервью РИА Новости.

Артист также рассказал, чем сейчас увлечены его дети. Старший сын Тимофей активно занимается баскетболом, ездит на сборы и добивается успехов. В свои подростковые годы он всё больше времени проводит с друзьями и девочками. Дочь Мия увлеклась гимнастикой, а младший сын Микаэль от нынешней жены Зепюр Брутян любит плавать. Прилучный планирует отдать его на бокс, когда тот подрастёт, а пока Микаэль вместе с Мией пробует конный спорт.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что её доход превышает миллион рублей в месяц, однако практически вся сумма уходит на содержание троих детей — оплату школ, кружков, одежды, продуктов и книг.