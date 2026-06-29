Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безобидное игнорирование скованности в ногах: ошибочная тактика может обернуться полным разрушением хряща
Эти люди разрушают вашу карму: экс-звезда Comedy Woman объяснила отказ от общения с женщинами
Комфортные кресла прячут смертельные риски: ошибки при выборе места в туристическом автобусе
Не каждый год стажа одинаково ценен: какие периоды заметно увеличивают пенсию
Преступление против кактуса: как летний застой лишает декабриста шанса на пышное цветение зимой
Медики Тюмени начали массовый скрининг пациентов 50-60 лет на наличие признаков деменции
Китай уже не тот: путешествие в Шэньчжэнь перевернёт взгляд на азиатский премиум-отдых
Тульский медколледж и сельхозколледж Богородицкий получат современную инфраструктуру
Секретный код выразительного взгляда: как превратить непослушные брови в главный тренд сезона

Семью теперь не разделить: Прилучный пошёл на радикальный шаг ради постоянных встреч с детьми

Кино

Актёр Павел Прилучный признался, что живёт рядом со своими старшими детьми от экс-супруги Агаты Муцениеце, с которой развёлся в 2020 году.

Павел Прилучный
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Прилучный

По словам Прилучного, он специально выбрал жильё поблизости, чтобы дети могли в любой момент прийти в гости. Двери для них всегда открыты. Каждый год они заранее планируют совместный отпуск, чтобы проводить больше времени всей семьёй. Актёр подчеркнул, что ему важно, чтобы дети делились с ним переживаниями и просили советов.

"Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи. Микаэль пока не спрашивает советов, но уже видно, что он парень с упёртым характером", — поделился Прилучный в интервью РИА Новости.

Артист также рассказал, чем сейчас увлечены его дети. Старший сын Тимофей активно занимается баскетболом, ездит на сборы и добивается успехов. В свои подростковые годы он всё больше времени проводит с друзьями и девочками. Дочь Мия увлеклась гимнастикой, а младший сын Микаэль от нынешней жены Зепюр Брутян любит плавать. Прилучный планирует отдать его на бокс, когда тот подрастёт, а пока Микаэль вместе с Мией пробует конный спорт.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что её доход превышает миллион рублей в месяц, однако практически вся сумма уходит на содержание троих детей — оплату школ, кружков, одежды, продуктов и книг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Еда и рецепты
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Садоводство, цветоводство
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Просто выбросить было ошибкой: почему зубная щётка незаменима не только в ванной, но и на кухне
Горожан ждет сюрприз в центре: в Пензе решились на дерзкий эксперимент с обликом старых улиц
Два миллиона квадратов в чистом поле: Калугу ждет глобальная перестройка, которая изменит жизнь каждого
Правительство Татарстана ограничило срок полномочий временных глав районов 60 днями
Точка невозврата пройдена: Шахназаров раскрыл масштабную проблему для возвращающихся в Россию звёзд
Хватит издеваться над больным человеком: обвинения в адрес Лерчек вызвали гнев известной певицы
В Тверской области изымают из магазинов опасную птицу с патогенной формой сальмонеллы
Деньги вернулись в семью с детьми: перерасчёт налогов принёс неожиданные суммы на счета
Власти Тамбовской области будут прогнозировать загрязнение воздуха на двое суток вперед
Роспотребнадзор: комары в Курской области заражают людей длинными нитевидными гельминтами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.