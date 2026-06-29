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В свои 55 лет Лопес сорвалась: почему её поведение после развода с Аффлеком вызвало споры

Кино

Дженнифер Лопес якобы "помешалась на сексе" после развода с Беном Аффлеком — по крайней мере, так утверждают инсайдеры, опрошенные RadarOnline. Певица, по их словам, стала мыслить свободнее и сосредоточена на получении удовольствия от жизни, включая интимную сферу.

Певица Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Певица Дженнифер Лопес

Источники связывают перемены в поведении артистки с её недавними откровенными заявлениями. Недавно Лопес призналась, что переспала бы почти с каждым парнем из фильма "Настоящая любовь" 1993 года. Это, по мнению инсайдеров, стало сигналом того, что после разрыва с Аффлеком она пересмотрела свои взгляды на личную жизнь и теперь не стесняется своих желаний.

"Её высказывания свидетельствуют о том, что после развода с Беном она, по сути, сошла с ума от секса. Она всегда была очень чувственной женщиной, и ей просто этого не хватает", — передаёт издание слова одного из источников.

Другие инсайдеры, однако, утверждают, что поведение Лопес не сводится к одержимости близостью. По их мнению, она просто чувствует себя уверенно как женщина, поэтому не относится к себе слишком серьёзно и позволяет себе откровенные высказывания. В свои 55 лет певица, похоже, наслаждается свободой и не боится говорить о том, что её волнует.

Сама Лопес пока не комментирует слухи о своей личной жизни, однако её недавние публичные появления и откровенные интервью только подогревают интерес публики. Поклонники гадают, не начнёт ли она встречаться с кем-то публично после развода с Аффлеком.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото с дочкой Эмми и круассаном, подписав снимки: "Быть красивым — значит быть собой в полной мере". Поклонники восприняли это как её новый взгляд на жизнь после развода с Аффлеком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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