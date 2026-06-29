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Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода

Кино

Актёр Андрей Мерзликин впервые заговорил о семейных ценностях спустя год после развода с супругой Анной, с которой прожил около 20 лет. Артист подчеркнул, что для сохранения семьи важно уделять близким внимание и не пускать всё на самотёк, а простые разговоры способны укрепить даже самый долгий союз.

Андрей Мерзликин 2020
Фото: creativecommons.or by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андрей Мерзликин 2020

По словам Мерзликина, он переосмыслил многое после расставания. Раньше ему казалось, что брак — это нечто незыблемое, данное раз и навсегда. Однако теперь актёр понимает, что любые отношения, даже самые крепкие, требуют постоянного участия и заботы, иначе они начинают разрушаться незаметно для самих супругов.

"Слово "ценности" затаскали в последнее время, но тем не менее это слово имеет очень глубокие аспекты. Это касается того, насколько хрупко и насколько тяжело приобретаются любого рода отношения, когда эти отношения рождают то чувство, которое мы называем семьёй. Очень важно беречь это. Очень быстро всё разваливается. Раньше нам казалось, что это что-то навсегда, на всю жизнь, но оказывается, что семья нуждается в такой же заботе, как и всё вокруг. Как мы о себе заботимся, так же важно заботиться о тех людях, которые с нами", — подчеркнул Мерзликин в беседе с "Кино.Mail".

Особое внимание актёр уделил значимости простого человеческого общения. Он отметил, что нередко близкие люди, даже проживая под одной крышей, остаются эмоционально далёкими друг от друга — просто потому, что не находят времени поговорить. По его мнению, именно отсутствие диалога становится причиной многих разводов и охлаждения чувств.

Артист признался, что сейчас по-другому смотрит на отношения и понимает, насколько важно слышать друг друга, делиться переживаниями и не замыкаться в себе. Его опыт, по словам Мерзликина, стал уроком, который изменил его взгляд на семейную жизнь и на то, как нужно выстраивать связь с теми, кто рядом.

Напомним, развод с Анной Осокиной, с которой актёр прожил почти 20 лет, был официально оформлен летом 2025 года. После расставания четверо детей пары — Фёдор, Серафима, Евдокия и Макар — остались жить с отцом. Бывшая супруга актёра уехала за границу, где, по словам Мерзликина, у неё начались новые отношения. Сам артист признаётся, что его сердце занято детьми, которые сейчас являются его "самой большой любовью".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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