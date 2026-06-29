Жизнь висит на волоске: рискованные трюки Алексея Воробьёва привели к обману супруги

Актёр и певец Алексей Воробьёв признался, что скрывает от своей супруги, оперной певицы Аиды Гарифуллиной, самые опасные моменты своих съёмок. В эфире программы "Ты не поверишь!" артист объяснил, что не хочет лишний раз тревожить жену, которая и так сильно переживает за его здоровье и жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Алексей Воробьёв

По словам Воробьёва, однажды он решил похвастаться перед сложным трюком и показал Аиде, с какой высоты ему предстоит падать. Супруга не оценила, и на следующий день артист просто умолчал о сцене с дракой, где ему пришлось прыгать сальто назад. Воробьёв признался, что до сих пор ощущает последствия перенесённого инсульта и ДТП, из-за которых у него нарушена чувствительность в левой руке.

"Перед сложным трюком я позвонил жене, чтобы похвастаться, показать, с какой высоты я буду падать. Но она не оценила. И когда на следующий каскадёрский день у нас была сцена с дракой, я ей просто не сказал. Я и сальто назад прыгнул", — рассказал артист.

Актёр не скрывает, что из-за проблем со здоровьем может не сразу заметить травму. Однажды он несколько дней ходил с иголкой в ноге, которая застряла в ковре. Аида, по словам Воробьёва, знает о его проблемах, но он старается не пугать её лишний раз и не сообщает о каждом рискованном моменте на площадке.

При этом Воробьёв продолжает активно сниматься и выполнять сложные каскадёрские элементы, несмотря на предостережения врачей. Он признаётся, что адреналин и любовь к профессии для него важнее страха, но родных он бережёт от лишних переживаний, предпочитая рассказывать о трюках уже после их успешного выполнения.

Ранее Алексей Воробьёв рассказал о знакомстве и развитии отношений с Аидой Гарифуллиной — по его словам, покорить оперную диву невозможно, поэтому он старался быть самим собой.