Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонная губка-убийца: как за 7 дней она превращается в скрытый рассадник бактерий дома
Никольское: власти Камчатского края заменят самолеты L-410 вертолетными рейсами
Больше никакой муки на столе: как замесить самое нежное тесто за 5 минут
Эффект без дорогих кремов: как золотая специя помогает бороться с морщинами кожи
Калининград выбыл из топ-3 городов России по обеспеченности населения новым жильем
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Администрация Иркутска получила требование прокурора по обеспечению проезда к дому сирот
Приморский край сдал за год 1,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости
Амурская область: площадь лесных пожаров превысила 2 500 гектаров из-за сухих гроз

Киношники стали слишком трусливыми: Нолан объяснил, что в итоге погубит голливудские блокбастеры

Кино

Режиссёр Кристофер Нолан призвал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, напомнив, что зрители "ищут чего-то нового". По его убеждению, только смелые решения способны привести к настоящему успеху в современном кинематографе.

Кристофер Нолан
Фото: flickr by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Постановщик заявил, что осторожный подход не работает в мейнстримном кино. В качестве примера он вспомнил, как в 2000 году презентовал своей жене и продюсеру Эмме Томас сценарий "Помни" — триллера с нелинейным повествованием в обратном порядке. Тогда она предупредила его, что это большой риск.

"Если вы действительно интересуетесь кино и историей кинематографа, то одно вы точно поймёте: чтобы добиться успеха, нужно рисковать. Самый большой риск — это действовать осторожно", — заявил режиссёр в интервью The New York Times.

Нолан подчеркнул, что необычный сценарий или любое новое решение в фильме — это возможность выделиться среди сотен однотипных проектов. "Помни" в итоге нашёл свою аудиторию, и, по словам режиссёра, его грядущая "Одиссея" тоже идёт на большой риск. Однако он уверен, что лента обязательно найдёт своего зрителя.

"Я не делаю никаких прогнозов относительно "Одиссеи", но в прошлом мы были хорошо вознаграждены за веру в зрителей", — подчеркнул Нолан, добавив, что ставка на смелость и доверие к публике не раз окупались в его карьере.

Напомним, ранее Нолан рассказывал об источниках вдохновения для "Одиссеи". Постановщик признался, что во время работы над фильмом пересматривал "Андрея Рублёва" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Красота и стиль
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры
Экономика и бизнес
Китай и Иран заключили соглашение о стратегической модернизации инфраструктуры
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Недвижимость
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Офис убивает вашу спину? Эта техника за 15 минут снимет зажимы и вернет легкость телу
Хладнокровный расчет вместо нервов: российское небо доверили алгоритмам без права на ошибку
Путин раскрыл содержание новых предложений Запада по зоне СВО и ударам по тылам
Хабаровск направит более 15 миллиардов рублей на модернизацию систем водоснабжения
Перекупы на них зарабатывают, а вы — экономите: 5 легендарных авто с вечным ресурсом
40 минут на сковороде — и абрикосовый пирог с карамельной корочкой покорит всех
Приморский край: капитальный ремонт охватил 16 школ и 14 детских садов
Магаданская область: на озере Щучьем началось создание базы отдыха с защитой от медведей
Эти цветы любят тесноту: ошибка с большим горшком лишает их бутонов и губит корни навсегда
Они заплатят за Курск: Путин оценил продвижение российских войск к Сумам, Краматорску и Славянску
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.