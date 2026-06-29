Киношники стали слишком трусливыми: Нолан объяснил, что в итоге погубит голливудские блокбастеры

Режиссёр Кристофер Нолан призвал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, напомнив, что зрители "ищут чего-то нового". По его убеждению, только смелые решения способны привести к настоящему успеху в современном кинематографе.

Фото: flickr by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Постановщик заявил, что осторожный подход не работает в мейнстримном кино. В качестве примера он вспомнил, как в 2000 году презентовал своей жене и продюсеру Эмме Томас сценарий "Помни" — триллера с нелинейным повествованием в обратном порядке. Тогда она предупредила его, что это большой риск.

"Если вы действительно интересуетесь кино и историей кинематографа, то одно вы точно поймёте: чтобы добиться успеха, нужно рисковать. Самый большой риск — это действовать осторожно", — заявил режиссёр в интервью The New York Times.

Нолан подчеркнул, что необычный сценарий или любое новое решение в фильме — это возможность выделиться среди сотен однотипных проектов. "Помни" в итоге нашёл свою аудиторию, и, по словам режиссёра, его грядущая "Одиссея" тоже идёт на большой риск. Однако он уверен, что лента обязательно найдёт своего зрителя.

"Я не делаю никаких прогнозов относительно "Одиссеи", но в прошлом мы были хорошо вознаграждены за веру в зрителей", — подчеркнул Нолан, добавив, что ставка на смелость и доверие к публике не раз окупались в его карьере.

Напомним, ранее Нолан рассказывал об источниках вдохновения для "Одиссеи". Постановщик признался, что во время работы над фильмом пересматривал "Андрея Рублёва" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.