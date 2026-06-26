Советская классика меняет Голливуд: визуальный стиль "Одиссеи" Нолана определила драма Тарковского

Режиссёр Кристофер Нолан раскрыл, какие кинематографические ориентиры легли в основу его нового фильма "Одиссея".

Фото: youtube.com by канал ITV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристофер Нолан

Во время работы над масштабной экранизацией поэмы Гомера постановщик пересматривал две классические ленты — "Андрея Рублёва" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. Обе картины, по его словам, оставили заметный след в визуальном и атмосферном строе будущего блокбастера.

Особое впечатление на режиссёра произвёл "Андрей Рублёв". Нолан отметил уникальную визуальную фактуру советской драмы, которая стала важным ориентиром при выборе стилистики собственного проекта. Влияние Тарковского, признался постановщик, оказалось глубже, чем он предполагал.

""Андрей Рублёв" Тарковского произвёл сильное впечатление на всех — там поразительная текстура", — приводит The New York Times слова Нолана.

Также Нолан отметил, что посмотрел картину "Ран" Куросавы, не зная, будет ли он на самом деле интересен.

"Он снят совсем по-другому, но там есть эта взаимосвязь между окружающей средой и ветром. Теперь, глядя на готовый фильм, я понимаю, что это было огромное влияние", - подчеркнул кинематографист.

"Одиссея" станет первым коммерческим фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Для этого компания IMAX разработала специальную систему, позволяющую управлять громоздкими камерами, а актёры использовали зеркала, чтобы видеть друг друга на площадке. Бюджет картины составляет около 250 миллионов долларов, хронометраж — 2 часа 52 минуты, а мировую премьеру наметили на 17 июля 2026 года.

Ранее Роберт Паттинсон в интервью GQ рассказал, что стал единственным актёром в звёздном составе "Одиссеи", который попросил прочитать сценарий до того, как согласиться на роль.