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Вопреки кассовым рекордам: почему режиссёр "Рататуя" не хочет снимать сиквел вопреки голливудским трендам

Кино

Режиссёр Брэд Бёрд, известный по мультфильмам "Рататуй", "Суперсемейка" и "Стальной гигант", в интервью Collider рассказал, что не планирует снимать сиквел "Рататуя" (2007).

Кадр из мультфильма "Рататуй"
Фото: flickr by Jeremy Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кадр из мультфильма "Рататуй"

Несмотря на то, что студии и поклонники не раз прощупывали почву на предмет продолжения, Бёрд остаётся непоколебим.

"Они прощупывали почву, чтобы посмотреть на мою реакцию. Могли в шутку, но вполне серьёзно спросить: "Ну что, взялся бы?" А я отвечал: "Нет, мы уже рассказали эту историю"", — поделился постановщик.

Действие "Рататуя" разворачивается в Париже, где крысёнок Реми мечтает стать шеф-поваром и заключает неожиданный союз с уборщиком ресторана Альфредо Лингвини.

Бёрд подчеркнул, что хоть снимать вторую часть он и не планирует, но не возражает против развития вселенной "Суперсемейки". Сейчас он работает над сценарием третьей части франшизы, премьера которой запланирована на 2028 год.

Ранее актёр Том Хэнкс, голосом которого говорит Вуди в культовой франшизе "История игрушек", заявил, что Disney в будущем сможет использовать искусственный интеллект для воссоздания его персонажа без его участия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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