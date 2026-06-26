Вопреки кассовым рекордам: почему режиссёр "Рататуя" не хочет снимать сиквел вопреки голливудским трендам

Режиссёр Брэд Бёрд, известный по мультфильмам "Рататуй", "Суперсемейка" и "Стальной гигант", в интервью Collider рассказал, что не планирует снимать сиквел "Рататуя" (2007).
Несмотря на то, что студии и поклонники не раз прощупывали почву на предмет продолжения, Бёрд остаётся непоколебим.
"Они прощупывали почву, чтобы посмотреть на мою реакцию. Могли в шутку, но вполне серьёзно спросить: "Ну что, взялся бы?" А я отвечал: "Нет, мы уже рассказали эту историю"", — поделился постановщик.
Действие "Рататуя" разворачивается в Париже, где крысёнок Реми мечтает стать шеф-поваром и заключает неожиданный союз с уборщиком ресторана Альфредо Лингвини.
Бёрд подчеркнул, что хоть снимать вторую часть он и не планирует, но не возражает против развития вселенной "Суперсемейки". Сейчас он работает над сценарием третьей части франшизы, премьера которой запланирована на 2028 год.
Ранее актёр Том Хэнкс, голосом которого говорит Вуди в культовой франшизе "История игрушек", заявил, что Disney в будущем сможет использовать искусственный интеллект для воссоздания его персонажа без его участия.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.