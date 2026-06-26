Тишина вместо шумихи: почему "Одиссея" Нолана стала редчайшим исключением из голливудских правил

Кинокомпания Universal Pictures приняла нестандартное для современного Голливуда решение. Как отмечает THR, студия отказалась от ранних показов фильма "Одиссея" для блогеров и инфлюэнсеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Первый пресс-показ состоится 6 июля в Лондоне — и на него приглашены исключительно кинокритики.

"По традиции современного Голливуда будущие фильмы сперва показывают популярным блогерам, после чего они делятся короткими впечатлениями в своих соцсетях, в том числе в формате продвижения ленты. Судя по всему, в Universal решили сделать ставку исключительно на обычных кинокритиков", — пишет издание.

Таким образом, "Одиссея" станет редчайшим примером современного блокбастера, у которого не будет пресс-показов для инфлюэнсеров. Фильм, основанный на поэме Гомера, стал первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера состоится 17 июля.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона. По его словам, он предпочитает традиционные способы общения и получает распечатанные письма.