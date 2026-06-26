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Тишина вместо шумихи: почему "Одиссея" Нолана стала редчайшим исключением из голливудских правил

Кино

Кинокомпания Universal Pictures приняла нестандартное для современного Голливуда решение. Как отмечает THR, студия отказалась от ранних показов фильма "Одиссея" для блогеров и инфлюэнсеров.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Первый пресс-показ состоится 6 июля в Лондоне — и на него приглашены исключительно кинокритики.

"По традиции современного Голливуда будущие фильмы сперва показывают популярным блогерам, после чего они делятся короткими впечатлениями в своих соцсетях, в том числе в формате продвижения ленты. Судя по всему, в Universal решили сделать ставку исключительно на обычных кинокритиков", — пишет издание.

Таким образом, "Одиссея" станет редчайшим примером современного блокбастера, у которого не будет пресс-показов для инфлюэнсеров. Фильм, основанный на поэме Гомера, стал первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера состоится 17 июля.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона. По его словам, он предпочитает традиционные способы общения и получает распечатанные письма.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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