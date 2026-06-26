Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микробы-невидимки на Марсе: мутация земных патогенов сделала их неуязвимыми для клеток крови
Пустые баки и шокирующие чеки: в Кузбассе ситуация на дорогах вышла из-под контроля властей
Сердце разрывается от нежности: Бородина призналась в глубоких чувствах к главной черте возлюбленного
Когда сердца совпадают: Надия Имаметдинова о сервисе знакомств для сотрудников и других практиках корпоративной демографии
Попытки сорвать праздник провалились: Тимур Родригез официально сменил семейный статус
Миф о мгновенном прорыве эволюции рухнул: китайские находки переписали летопись появления всего живого
Хватит ее мучить: неочевидная деталь в поведении любимца превращает нежность в физическую боль
Петербуржец погасил многолетний долг по ЖКХ в 600 тысяч ради спасения сделки с недвижимостью
Мурманская детская больница обновила компьютерный томограф за 22 млн рублей

Андреасян замахнулся на очередную легенду: режиссёр анонсировал проект на весну 2027

Кино

Режиссёр Сарик Андреасян, который в последние годы всё чаще обращается к русской литературной классике, анонсировал новый масштабный проект.

Сарик Андреасян
Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сарик Андреасян

Пока зрители ждут премьеру его экранизации "Войны и мира", постановщик уже приступил к работе над следующим фильмом — на этот раз выбор пал на роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев".

"Ну вы уже поняли! В следующем году начинаем съёмки! Ваши мысли, кто мог бы быть на сегодняшний день лучшим Бендером и Воробьяниновым? Сценарий в работе. Снимаем весной 2027 года!" — заявил Андреасян.

Пока режиссёр не раскрывает, кто исполнит роли Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Именно эти персонажи традиционно вызывают самый большой интерес у зрителей, ведь ранее их воплощали настоящие легенды отечественного кино.

Роман Ильфа и Петрова уже не раз переносили на экран — самыми известными считаются фильмы Леонида Гайдая и Марка Захарова. Поэтому каждая новая попытка экранизации неизбежно вызывает споры: одни ждут современного прочтения, другие уверены, что превзойти классические версии невозможно.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, по данным RadarOnline, стала бояться врачей после того, как сотрудник лондонской больницы попытался продать её личные медицинские данные в разгар лечения от онкологии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Крым
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Кемеровская область
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Миф о мгновенном прорыве эволюции рухнул: китайские находки переписали летопись появления всего живого
Хватит ее мучить: неочевидная деталь в поведении любимца превращает нежность в физическую боль
Петербуржец погасил многолетний долг по ЖКХ в 600 тысяч ради спасения сделки с недвижимостью
Мурманская детская больница обновила компьютерный томограф за 22 млн рублей
Беру банку варенья, простоквашу и желатин — собираю торт с северным характером: не потечет и вкуснее покупного
Шоколадный загар может стоить жизни: в какие часы солнце особенно опасно для кожи
Строим тело без гантелей: стратегия, которая работает для любого возраста и уровня подготовки
Не надзирательница, а подруга: почему Решетова публично противопоставила себя матери Тимати
Зимний пакет и 540 градусов обзора: что за "фарш" напихали в новый кроссовер из Санкт-Петербурга
Прописи оказались бесполезными: неожиданный фактор предопределил плохой почерк у детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.