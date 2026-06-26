Андреасян замахнулся на очередную легенду: режиссёр анонсировал проект на весну 2027

Режиссёр Сарик Андреасян, который в последние годы всё чаще обращается к русской литературной классике, анонсировал новый масштабный проект.

Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сарик Андреасян

Пока зрители ждут премьеру его экранизации "Войны и мира", постановщик уже приступил к работе над следующим фильмом — на этот раз выбор пал на роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев".

"Ну вы уже поняли! В следующем году начинаем съёмки! Ваши мысли, кто мог бы быть на сегодняшний день лучшим Бендером и Воробьяниновым? Сценарий в работе. Снимаем весной 2027 года!" — заявил Андреасян.

Пока режиссёр не раскрывает, кто исполнит роли Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Именно эти персонажи традиционно вызывают самый большой интерес у зрителей, ведь ранее их воплощали настоящие легенды отечественного кино.

Роман Ильфа и Петрова уже не раз переносили на экран — самыми известными считаются фильмы Леонида Гайдая и Марка Захарова. Поэтому каждая новая попытка экранизации неизбежно вызывает споры: одни ждут современного прочтения, другие уверены, что превзойти классические версии невозможно.

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