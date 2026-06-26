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Финал, который опустошил: звезда "Очень странных дел" рассказала о депрессии после завершения съёмок

Кино

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в интервью Variety откровенно призналась, что тяжело переживала окончание съёмок в культовом проекте.

Милли Бобби Браун
Фото: commons.wikimedia.org by Laviru Koruwakankanamge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Милли Бобби Браун

По словам 22-летней актрисы, завершение работы над сериалом стало для неё серьёзным эмоциональным ударом.

"У меня была небольшая депрессия. Мне было очень тяжело. Я не ожидала этого после окончания сериала. Я очень жизнерадостный человек", — призналась актриса.

Бобби Браун подчеркнула, что никто не сможет до конца понять её чувства:

"Я начала сниматься в сериале, когда мне было десять лет, и этот персонаж был мной, и эти люди [команда сериала] были в моей жизни больше, чем моя собственная семья. Я видела этих людей чаще, чем приходила домой и ужинала с семьёй. Прощаться с ними после десяти лет было очень, очень эмоциональным моментом", – отметила она.

Она также рассказала, что во время съёмок последнего сезона часто спрашивала коллег, смогут ли они продолжать общаться: "Они, наверное, думали, что я сошла с ума. Я подходила к ним и спрашивала: "Мы же всё ещё друзья, правда?"".

Ранее актёр Глеб Калюжный признался, что после возвращения из армии всё ещё просыпается в шесть утра и не брал ни одного выходного. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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