Мечты фанатов разбиты вдребезги: близкое окружение раскрыло правду об отношениях Брэда Питта

Инсайдеры из близкого окружения Брэда Питта и его возлюбленной Инес де Рамон поспешили разочаровать поклонников, ожидающих скорой свадьбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

По данным Page Six, пара не собирается официально оформлять отношения, несмотря на то, что Инес уже стала полноценной частью семьи актёра.

"Инес невероятно близка с семьёй Брэда. Они её просто обожают и с самого начала приняли с распростёртыми объятиями. На данный момент они считают её своей семьёй. Но Брэд не планирует жениться", — рассказал источник.

По словам инсайдера, Инес наладила отношения буквально со всеми родственниками Питта. Она проводит время с его братом и сестрой, племянниками и племянницами, посещает семейные праздники. Родственники постоянно спрашивают о ней, включают в семейные планы и искренне хотят, чтобы она была рядом.

"Они переписываются и общаются вне компании Брэда, что многое говорит о том, насколько они сблизились. Инес очень простая, и с ней легко общаться. Она может часами сидеть, смеясь и шутя, и чувствует себя совершенно комфортно. Это совсем не кажется вынужденным с её стороны", — добавил источник.

Напомним, что избранница Питта младше него на 30 лет. Информация от инсайдеров появилась после того, как выяснилось, что пятеро из шести детей актёра отказались от его фамилии.

Ранее стало известно, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, 21-летняя Захара Марли Джоли-Питт, подала заявление об отказе от фамилии отца.