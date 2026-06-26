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Гигантский круассан, дочь и главное правило жизни: как Дженнифер Лопес объяснила своё счастье после развода

Кино

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новой серией атмосферных снимков из повседневной жизни. На фотографиях певица позирует с гигантским круассаном, проводит время с дочерью Эммой, отдыхает с чашкой кофе и демонстрирует эффектный вечерний образ.

Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by dvsross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дженнифер Лопес

Подборку звезда сопроводила лаконичной подписью: "Говорят, мне везёт. Не спорю… Просто есть такое чувство".

В карусель вошла и карточка с ещё одной короткой, но ёмкой фразой: "Быть красивым — значит быть собой в полной мере". Именно эта мысль, по мнению поклонников, лучше всего отражает настроение всей публикации.

В комментариях подписчики засыпали Джей Ло комплиментами, отметив, что она одинаково органично выглядит и в домашней обстановке, и на светских мероприятиях. Многие заметили, что в последнее время певица выглядит особенно расслабленной и умиротворённой.

После громкого развода с Беном Аффлеком она всё чаще делится жизнерадостными публикациями, путешествует, проводит время с детьми и друзьями. Поклонники сходятся во мнении, что расставание пошло звезде на пользу.

Ранее Дженнифер Лопес в подкасте "Films To Be Buried With" рассказала, как отец помог ей пережить развод с Беном Аффлеком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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