Гигантский круассан, дочь и главное правило жизни: как Дженнифер Лопес объяснила своё счастье после развода

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новой серией атмосферных снимков из повседневной жизни. На фотографиях певица позирует с гигантским круассаном, проводит время с дочерью Эммой, отдыхает с чашкой кофе и демонстрирует эффектный вечерний образ.
Подборку звезда сопроводила лаконичной подписью: "Говорят, мне везёт. Не спорю… Просто есть такое чувство".
В карусель вошла и карточка с ещё одной короткой, но ёмкой фразой: "Быть красивым — значит быть собой в полной мере". Именно эта мысль, по мнению поклонников, лучше всего отражает настроение всей публикации.
В комментариях подписчики засыпали Джей Ло комплиментами, отметив, что она одинаково органично выглядит и в домашней обстановке, и на светских мероприятиях. Многие заметили, что в последнее время певица выглядит особенно расслабленной и умиротворённой.
После громкого развода с Беном Аффлеком она всё чаще делится жизнерадостными публикациями, путешествует, проводит время с детьми и друзьями. Поклонники сходятся во мнении, что расставание пошло звезде на пользу.
Ранее Дженнифер Лопес в подкасте "Films To Be Buried With" рассказала, как отец помог ей пережить развод с Беном Аффлеком.
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