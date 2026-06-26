Музыка и шахматы против активного спорта: как Арзамасова и Авербух выбирают секции для детей

Актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", поделилась, как они с мужем, фигуристом Ильёй Авербухом, выбирают занятия для своих детей.
По словам знаменитости, супруги не стремятся навязывать наследникам свои интересы, а осторожно пробуют разные варианты.
"Мы не делаем выбор за наших детей. Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Лёвушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка — очень бойкая и активная, но ей нет ещё и двух лет, так что все её интересы впереди", — рассказала Арзамасова в интервью kp.ru.
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