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Забыть это невозможно: привычка из казармы продолжает диктовать условия жизни известному актёру

Кино

Актёр Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", на премьере фильма "Дед Фомич" признался, что армейские привычки всё ещё дают о себе знать. Одна из них — ранние подъёмы.

Глеб Калюжный
Фото: Соцсети Глеба Калюжного
Глеб Калюжный

"Я всё ещё просыпаюсь в шесть утра. Это осталось с армии. С момента возвращения я ещё не брал ни одного выходного, но когда он наконец выдастся, планирую спать", — поделился актёр, его слова приводит Super.ru.

Калюжный ранее также рассказывал, что служба изменила его восприятие простых вещей. Он начал ценить возможность помыться и выпить кофе — то, что раньше казалось обыденностью, теперь ощущается иначе. По его словам, он всегда ценил мелочи жизни, но после армии они воспринимаются глубже.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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