Забыть это невозможно: привычка из казармы продолжает диктовать условия жизни известному актёру

Актёр Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", на премьере фильма "Дед Фомич" признался, что армейские привычки всё ещё дают о себе знать. Одна из них — ранние подъёмы.

Фото: Соцсети Глеба Калюжного Глеб Калюжный

"Я всё ещё просыпаюсь в шесть утра. Это осталось с армии. С момента возвращения я ещё не брал ни одного выходного, но когда он наконец выдастся, планирую спать", — поделился актёр, его слова приводит Super.ru.

Калюжный ранее также рассказывал, что служба изменила его восприятие простых вещей. Он начал ценить возможность помыться и выпить кофе — то, что раньше казалось обыденностью, теперь ощущается иначе. По его словам, он всегда ценил мелочи жизни, но после армии они воспринимаются глубже.