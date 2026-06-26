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Огромные чеки за школу и быт: Муцениеце озвучила итоговую сумму расходов на детей за один месяц

Кино

Актриса Агата Муцениеце, известная по ролям в кино и сериалах, в интервью блогеру Александру Данилову высказалась о своих финансах.

Агата Муцениеце
Фото: instagram by личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агата Муцениеце

37-летняя звезда призналась, что зарабатывает больше миллиона рублей в месяц, и практически вся сумма уходит на детей.

"У меня трое детей. Я трачу деньги на их школу, кружки, одежду, продукты и книги. В итоге набегает не меньше миллиона рублей ежемесячно", — пояснила актриса.

У Муцениеце трое наследников: сын Тимофей и дочь Мия от брака с актёром Павлом Прилучным, а также дочь Вера, родившаяся полгода назад в браке с музыкантом Петром Дрангой. После громкого развода с Прилучным в 2020 году актриса долго скрывала личную жизнь, но в прошлом году вышла замуж во второй раз.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась, что не хочет тратить энергию на мужчин и предпочитает посвящать время внукам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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