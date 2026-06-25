Толпа в Риме замерла в изумлении: Том Холланд обратился к супруге по неизвестному ранее имени

На римской премьере фильма "Человек-паук: Новый день" Том Холланд привлёк внимание поклонников необычным обращением к своей супруге Зендее. Пока актриса давала интервью на красной дорожке, 30-летний Холланд окликнул её вторым именем — Мари. Полное имя артистки — Зендея Мари Стермер Коулман.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

Услышав возглас "Мари!", звезда "Эйфории" обернулась и уточнила, что нужно Тому, после чего супруг поинтересовался названием местного кафе, где планировал перекусить после мероприятия.

"Он окликнул её "Мари!", и она мгновенно отреагировала, как будто это было самое привычное обращение", — отметили очевидцы.

Этот трогательный эпизод случился спустя чуть более недели после того, как Холланд впервые подтвердил, что они со Зендеей официально поженились. Пара, чей роман начался на съёмках "Человека-паука: Возвращение домой" в 2017 году, обручилась в январе 2025-го.

Ранее Зендея опубликовала в соцсетях редкое совместное селфи с Томом Холландом с подписью: "Просто заглянула, чтобы сказать привет, раз уж мы в Риме".