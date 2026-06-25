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Мало кто из мужчин это выдерживает: почему Кендалл Дженнер прячет Джейкоба Элорди от семьи Кардашьян

Кино

Топ-модель Кендалл Дженнер, известная по участию в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", старается оградить своего нового возлюбленного, актёра Джейкоба Элорди, от своей знаменитой семьи. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера.

Джейкоб Элорди
Фото: commons.wikimedia.org by John Sears, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джейкоб Элорди

"Она не торопится втягивать его в мир Кардашьян. Мало кто из мужчин это выдерживает", — заявил источник изданию.

Инсайдер также отметил, что Элорди — "первый парень" за последние несколько лет, в которого Кендалл так сильно влюблена.

Семейство Кардашьян-Дженнер славится не только влиянием на тренды и реалити-шоу, но и скандалами, которые часто его окружают. Их критикуют за "чересчур роскошный" образ жизни, излишнюю откровенность и поверхностность медийного образа. Несмотря на это, семья остаётся одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе.

Ранее инсайдер Page Six рассказывал, как Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди познакомились. Их первое свидание состоялось на афтепати концерта Джастина Бибера на фестивале Coachella.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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