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Российские операторы получили признание: Киноакадемия в США кардинально расширила свои списки

Кино

Американская Академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает премию "Оскар", объявила о пополнении своих рядов.

Оскар
Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оскар

По данным Deadline, в число новых членов вошли известные голливудские актёры, а также несколько российских кинематографистов.

"Среди других известных имён, впервые вступивших в организацию — Бенни Сафди, режиссёр фильма "Оружие" Зак Креггер, Матье Амальрик, Джемейн Клемент, Джон Бернтал, Сьюзи Эдди Иззард, Дженни Слейт, Стивен Фрай, Джош Гэд, Джулия Гарнер, Миа Гот, Симу Лю, Энтони Рамос и другие", — сообщает издание.

В числе новичков — звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди, актриса Дженна Ортега ("Уэнсдэй") и Билл Скарсгард ("Оно"). Ряды киноакадемии также пополнили операторы Евгения Александрова ("Секретный агент"), Анна Патаракина ("Пони") и монтажёр Дмитрий Комм ("Мастер и Маргарита").

Ранее актёр Никита Кологривый, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил, что его не способен заменить даже самый передовой искусственный интеллект.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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