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Грунтовка вместо комфорта на Майорке: занятия сына Марии Мироновой выявили странности Испании

Кино

Актриса Мария Миронова, которая в настоящее время вместе с шестилетним сыном Фёдором находится на Майорке, поделилась подробностями его спортивной жизни.

Мария Миронова
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Марии Мироновой by Инстаграм-аккаунт Марии Мироновой
Мария Миронова

Мальчик серьёзно занимается большим теннисом: он не только усердно тренируется, но и участвует в турнирах. Миронова с волнением рассказала о повседневной жизни юного спортсмена и о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в Испании.

"Ну очень демократично всё тут в Испании. И страсть к этой игре в воздухе. Кто мечтает, не сдаётся, идёт к своим целям каждый день и любит теннис — все ко мне!", — написала актриса в своём блоге.

Фёдор занимается в том самом клубе на Майорке, где когда-то делал первые шаги в спорте Рафаэль Надаль. При этом в распоряжении спортсменов всего пять кортов, во время игры грунтовая пыль попадает в глаза, а элементарной инфраструктуры практически нет — отсутствуют даже кафе и базовые удобства. Тем не менее тренер, который когда-то был спарринг-партнёром Надаля, с большим энтузиазмом проводит занятия с Фёдором каждый день — даже в жару, когда температура достигает 35 градусов.

Ранее Мария Миронова рассказывала о судебных тяжбах с бывшим мужем Андреем Сорокой, который требовал встречаться с Фёдором только вне её дома и не учитывал график ребёнка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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