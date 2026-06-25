Новый Борн — женщина? Какая голливудская звезда может заменить Мэтта Дэймона

Звезда "Эйфории" и "Человека-паука" Зендея, по данным инсайдера Джеффа Снайдера, может возглавить перезапуск культовой шпионской франшизы "Джейсон Борн".

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мэтта Дэймона by Личный Инстаграм-аккаунт Мэтта Дэймона Мэтт Дэймон, актер

Студия Universal Pictures, как сообщается, рассматривает актрису на роль главной героини — нового элитного агента ЦРУ, которая займёт место центрального персонажа, ранее воплощавшегося Мэттом Дэймоном.

"По его данным, на роль главной героини претендует звезда "Эйфории" и "Человека-паука" Зендея. Снайдер отметил, что актриса может заменить Мэтта Дэймона, который в предыдущих фильмах играл Джейсона Борна", — передаёт источник.

В самой Universal Pictures пока не раскрывают подробности будущего фильма, однако ранее глава студии отмечал, что авторы планируют выпускать больше фильмов и сериалов по "Борну".

Первая часть франшизы — "Идентификация Борна" — вышла в 2002 году и положила начало серии, которая включает три продолжения и спин-офф "Эволюция Борна". Последняя на данный момент часть, "Джейсон Борн", вышла в 2016 году и получила смешанные отзывы.

Ранее инсайдеры рассказывали, что Зендея влюбилась в Тома Холланда после его вирусного выступления в шоу Lip Sync Battle в 2017 году, где он исполнил хит Рианны "Umbrella" в провокационном образе.