Конец голливудского лоска: Хью Джекман столкнулся с самым тяжёлым испытанием в своей карьере

Голливудский актёр Хью Джекман, известный по роли Росомахи в киновселенной Marvel, в интервью People поделился деталями работы над новым фильмом "Смерть Робин Гуда" режиссёра Майкла Сарноски.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хью Джекман

По словам артиста, одна из сцен стала самым тяжёлым физическим и эмоциональным испытанием за всю его карьеру.

"Это была самая сложная вещь, которую я когда-либо делал", — признался Джекман, отметив, что объём грязи на съёмочной площадке был просто огромным.

Речь идёт о напряжённом и тревожном бою, который ведёт его герой — легендарный народный герой, предстающий в мрачном и приземлённом образе. Сцена, снятая в холодных ночных декорациях, потребовала от актёра колоссальной отдачи. Его партнёром по эпизоду стал молодой актёр Элайджа Унгвар, с которым, по словам звезды, им пришлось сильно сблизиться на площадке.

Несмотря на все трудности, Джекман остался в восторге от видения режиссёра. Сценарий, по его словам, исследует тему власти и того, как её можно использовать как во благо, так и во зло: "Робин Гуд в нашей истории — настоящий человек. Со всеми его шрамами, болью, сожалениями и, да, любовью".

Ранее Хью Джекман в интервью проекту Project Big Screen заявил, что не будет давать советов своему преемнику на роль Росомахи.