Уничтожит любую цифровую копию: звезда из сериала "Слово пацана" бросил дерзкий вызов нейросетям

Актёр Никита Кологривый, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", высказался о влиянии искусственного интеллекта на кинематограф.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Кологривый

По его мнению, никакая нейросеть не способна заменить живого актёра, способного передать зрителю глубину мысли и эмоций.

"Вот создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что‑то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: "В театре и в искусстве было всё, Никита, кроме тебя!"" — приводит слова артиста "КП-Петербург".

При этом Кологривый не отрицает, что ИИ может быть полезен в быту. Он признался, что сам пользуется нейросетями для краткого пересказа сценариев, чтобы сэкономить время. Актёр также пошутил, что готов доверить отдельные роли цифровому двойнику, но только при условии, что ему сперва заплатят.

Ранее голливудский актёр Том Хэнкс в интервью предупредил, что Disney в будущем сможет использовать искусственный интеллект для воссоздания голоса его персонажа Вуди из "Истории игрушек" даже без его участия.