Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы водителей в тупике: в Госдуме приняли жесткое решение по выплатам за аварии
Клиническая смерть стала лишь запятой: в Междуреченске заставили биологию подчиниться физике
Небо над Омском станет непроницаемым: аэропорт инвестирует миллионы в защиту от дронов — систему запустят к октябрю
В Белом доме сделали ставку на шантаж России: Трамп подводит Москву к ловушке под видом мира
Дачный участок напоминает лунный пейзаж? Как легко выровнять землю своими руками
В Госдуме раскрыли главный подвох стажировок: молодых специалистов защитят от бесплатного труда
Полтора года в четырёх стенах без права выхода: откровения вернувшейся к жизни Митрошиной
КСП Камчатского края выявила срыв исполнения медицинских госпрограмм более чем на 50%
Жизнь до диагноза: скрытые маркеры деменции, которые выдают себя за обычную усталость

Уничтожит любую цифровую копию: звезда из сериала "Слово пацана" бросил дерзкий вызов нейросетям

Кино

Актёр Никита Кологривый, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", высказался о влиянии искусственного интеллекта на кинематограф.

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Кологривый

По его мнению, никакая нейросеть не способна заменить живого актёра, способного передать зрителю глубину мысли и эмоций.

"Вот создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что‑то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: "В театре и в искусстве было всё, Никита, кроме тебя!"" — приводит слова артиста "КП-Петербург".

При этом Кологривый не отрицает, что ИИ может быть полезен в быту. Он признался, что сам пользуется нейросетями для краткого пересказа сценариев, чтобы сэкономить время. Актёр также пошутил, что готов доверить отдельные роли цифровому двойнику, но только при условии, что ему сперва заплатят.

Ранее голливудский актёр Том Хэнкс в интервью предупредил, что Disney в будущем сможет использовать искусственный интеллект для воссоздания голоса его персонажа Вуди из "Истории игрушек" даже без его участия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Хабаровск
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Бетон для садовых дорожек больше не нужен: как собрать тропинку из труб и пары досок
Садоводство, цветоводство
Бетон для садовых дорожек больше не нужен: как собрать тропинку из труб и пары досок
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровск
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Последние материалы
Ростов готовят к дорожному параличу: движение на главных улицах ограничат до ноября — ожидаются многокилометровые пробки
Власть шапки и голос стариков: почему "Казачий круг" стал феноменом народной демократии
Главный запрет для тысячи гостей: какое жёсткое правило ввела Тейлор Свифт на своей свадьбе
Дорожный прорыв в Кандалакше: основные улицы приведены в порядок — на очереди парковки и тротуары
Скупой платит дважды: как создать баню, которая будет выглядеть безупречно даже через 20 лет
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Вместо масла соус бешамель: французский подход к простым кабачкам сделает их хитом летнего меню
Следы инопланетян или древних цивилизаций? Почему ландшафт Кольского полуострова взрывает мозг
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Риск не оправдался: увольнение из Риги заставило Чулпан Хаматову искать убежище в Америке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.