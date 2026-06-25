Риск не оправдался: увольнение из Риги заставило Чулпан Хаматову искать убежище в Америке

Актриса Чулпан Хаматова, которая после начала СВО покинула Россию и обосновалась в Латвии, а затем была уволена из Нового Рижского театра, перебралась в США.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

Недавно в бостонском театральном комплексе Calderwood Pavilion состоялась премьера спектакля "Делириум" по мотивам пьесы Эжена Ионеско "Бред вдвоём", где она исполнила одну из ключевых ролей.

"Зал рассчитан на 370 мест — это немного больше, чем вместимость малых сцен "Современника" и МХТ имени Чехова, где до отъезда за рубеж служили Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский", — сообщает KP.RU.

Сценическим партнёром Хаматовой выступил Андрей Бурковский, а режиссёром стал Игорь Голяк. Примечательно, что в создании спектакля задействованы исключительно российские театральные деятели: композитор Анна Друбич, звукорежиссёр Денис Забияка, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман. Стоимость билетов на спектакль составляет от 85 до 105 долларов.

Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию после начала СВО. В апреле 2022 года она присоединилась к труппе Нового Рижского театра, но спустя два года была уволена: художественный руководитель Алвис Херманис выразил недовольство её работой.

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