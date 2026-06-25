Специфика съёмок привела к неожиданному решению: Регина Тодоренко раскрыла правду о карьере актрисы

Телеведущая Регина Тодоренко, которая иногда снимается в кино (среди её недавних работ — "Любовь со второго взгляда" и "Ёлки-10"), призналась, что не рассматривает актёрство как основную профессию.
Причина, по её словам, кроется в специфике съёмок.
"Меня смущают некоторые нюансы этой профессии… Доступ к телу с незнакомым человеком. Это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса", — поделилась звезда в интервью ТВ Mail.
По её словам, она не стремится чаще сниматься в кино, хотя время от времени получает новые роли. Тодоренко призналась, что не может абстрагироваться от личного дискомфорта, что мешает ей полностью погружаться в образ.
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