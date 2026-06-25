Специфика съёмок привела к неожиданному решению: Регина Тодоренко раскрыла правду о карьере актрисы

Телеведущая Регина Тодоренко, которая иногда снимается в кино (среди её недавних работ — "Любовь со второго взгляда" и "Ёлки-10"), призналась, что не рассматривает актёрство как основную профессию.

Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Причина, по её словам, кроется в специфике съёмок.

"Меня смущают некоторые нюансы этой профессии… Доступ к телу с незнакомым человеком. Это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса", — поделилась звезда в интервью ТВ Mail.

По её словам, она не стремится чаще сниматься в кино, хотя время от времени получает новые роли. Тодоренко призналась, что не может абстрагироваться от личного дискомфорта, что мешает ей полностью погружаться в образ.

Ранее Регина Тодоренко рассказывала, как они с мужем Владом Топаловым сохраняют романтику в отношениях после почти восьми лет брака.