ИИ заберёт голос у Тома Хэнкса? Звезду пугает будущее "Истории игрушек"

Американский актёр Том Хэнкс, голосом которого говорит Вуди в культовой франшизе "История игрушек", предупредил, что Disney в будущем сможет использовать искусственный интеллект для воссоздания персонажа даже без его участия.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Хэнкс

По словам 68-летнего артиста, все записи, когда-либо сделанные для мультфильмов, уже оцифрованы и хранятся в архивах студии.

"Время побеждает всех. Вопрос в том, смогут ли собрать какую-то версию меня. Каждое слово, которое мы когда-либо записывали для "Истории игрушек", где-то сохранено в цифровом виде. Они могут составить из этого всё, что захотят", — сказал Хэнкс.

Актёр признался, что идея существования его персонажа без него благодаря нейросетям кажется ему пугающей. При этом он подчеркнул, что согласится на участие в потенциальной шестой части франшизы только в том случае, если проект будет действительно оправдан с художественной точки зрения.

"Если делать ещё одну "Историю игрушек", на это должна быть веская причина. Фильм должен быть действительно хорошим, новым и свежим. Нельзя снимать продолжение только потому, что людям нравится название", — отметил он.

Ранее Том Хэнкс признался, что до сих пор не может смотреть одну сцену из своего фильма "Изгой" (2000).