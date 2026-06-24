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Гены подвели знаменитую мать: Мила Кунис нашла неожиданное объяснение поведению своих наследников

Кино

42-летняя актриса Мила Кунис, известная по фильмам "Чёрный лебедь", "Секс по дружбе" и "Третий лишний", в шоу Дрю Бэрримор откровенно высказалась о воспитании своих детей.

Мила Кунис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мила Кунис

Актриса, которая обычно старается скрывать наследников от публики, рассказала, какими растут 11-летняя дочь Уайетт и девятилетний сын Димитрий.

"У меня самая милая дочь. Хотя оба моих ребёнка очень милые. Они точно взяли не у меня эту генетическую особенность. Я действительно хорошая, но не "милая". Мой муж [Эштон Кутчер] очень милый. У нас очень милые дети, но при этом они ещё и немного сумасшедшие. Их намерения всегда благие, но иногда исполнение подводит. Мой сын невероятно стереотипен: любит борьбу, любит футбол, но ещё он очень ласковый. А моя дочь — книжный червь, поэтому она читает для удовольствия, что замечательно", — рассказала Кунис.

Напомним, Мила и Эштон Кутчер познакомились на съёмках сериала "Шоу 70-х". Пара начала встречаться в 2012 году, в 2014 году у них родилась дочь Уайетт, а через год они поженились. Сейчас у пары двое детей.

Ранее дочь певца Валерия Меладзе и его первой супруги Ирины Малухиной, Арина, окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и получила диплом врача.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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