Слишком много энергии пугает: супруга Эрнста объяснила причины холодности русского взгляда

Актриса Софья Эрнст, известная по фильмам "Северный ветер", "Сердце Пармы" и сериалу "Содержанки", в Telegram-канале порассуждала о происхождении стереотипа о так называемом "русском взгляде".

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Софьи Эрнст by Личный Инстаграм-аккаунт Софьи Эрнст Софья Эрнст

По её мнению, это связано с особенностями славянского мифологического мышления, где всё, что выходит за рамки нормы, воспринималось как опасное.

"В славянской традиции опасным считалось всё, что выходит за границы нормы. В нашем мифологическом мышлении слишком сильная жизненная энергия сигнализирует об опасности. А теперь все мы, современные и образованные, выезжая в Европу и США, думаем: что вы лыбитесь-то всё время? Вы что, головой ударенные?" — написала Эрнст.

Она добавила, что именно этим объясняется настороженное отношение к излишней эмоциональности и улыбчивости, которую европейцы и американцы воспринимают как норму.

Ранее телеведущая Ксения Собчак иронично назвала своего мужа Константина Богомолова "диктатором и абьюзером", опровергнув стереотип о том, что в их паре главенствует она.