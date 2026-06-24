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Слишком много энергии пугает: супруга Эрнста объяснила причины холодности русского взгляда

Кино

Актриса Софья Эрнст, известная по фильмам "Северный ветер", "Сердце Пармы" и сериалу "Содержанки", в Telegram-канале порассуждала о происхождении стереотипа о так называемом "русском взгляде".

Софья Эрнст
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Софьи Эрнст by Личный Инстаграм-аккаунт Софьи Эрнст
Софья Эрнст

По её мнению, это связано с особенностями славянского мифологического мышления, где всё, что выходит за рамки нормы, воспринималось как опасное.

"В славянской традиции опасным считалось всё, что выходит за границы нормы. В нашем мифологическом мышлении слишком сильная жизненная энергия сигнализирует об опасности. А теперь все мы, современные и образованные, выезжая в Европу и США, думаем: что вы лыбитесь-то всё время? Вы что, головой ударенные?" — написала Эрнст.

Она добавила, что именно этим объясняется настороженное отношение к излишней эмоциональности и улыбчивости, которую европейцы и американцы воспринимают как норму. 

Ранее телеведущая Ксения Собчак иронично назвала своего мужа Константина Богомолова "диктатором и абьюзером", опровергнув стереотип о том, что в их паре главенствует она. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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