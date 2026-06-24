Пляж Санта-Моники выдал триллер: Эми Адамс вспомнила, как вытащила человека с того света

Актриса Эми Адамс, известная по ролям в "Прибытии" и "Она", в подкасте Smartless поделилась историей, которая случилась с ней в Санта-Монике.

Фото: flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эми Адамс

Вместе с отцом Ричардом, бывшим военнослужащим, она случайно стала участницей спасения незнакомого мужчины.

"Его ударили ножом в шею, поэтому он истекал кровью, и его друзья были в панике. К счастью, мы собирались на пляж; мы схватили полотенца и зажали рану. Мой отец часто оказывался на местах происшествий, думаю, он их притягивает, как и я", — поделилась Адамс.

Актриса призналась, что в экстренной ситуации её мысли становятся невероятно сфокусированными. Она зажала рану мужчины, советовала ему дышать глубже и не двигаться, чтобы замедлить пульс и кровотечение. Мужчину удалось спасти. Год спустя он увидел Адамс в ресторане, подошёл к ней и со слезами на глазах показал шрам на шее. Рядом с ним был его сын.

Ранее актёр Хью Джекман, исполнитель роли Росомахи, в интервью Project Big Screen заявил, что не будет давать советов своему преемнику.