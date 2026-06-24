Классика на все времена: какого злодея Том Холланд считает лучшим в истории "Человека-паука"

Звезда киновселенной Marvel Том Холланд, который 30 июля вновь предстанет в образе Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Новый день", в одном из интервью поделился мнением о лучшем злодее франшизы.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Тома Холланда by Личный Инстаграм-аккаунт Тома Холланда Том Холланд, актер

По его словам, среди всех антагонистов, когда-либо появлявшихся в фильмах о паучке, он выделяет одного — Доктора Осьминога в исполнении Альфреда Молины.

"Он запомнился мне как один из самых лучших и проработанных антагонистов в супергеройском кино. Это классика", — заявил актёр.

Молина впервые появился в образе Осьминога в "Человеке-пауке 2" Сэма Рейми (2004), а затем вернулся к роли в "Человеке-пауке: Нет пути домой" (2021). По слухам, злодей может появиться и в будущих проектах Marvel, включая "Секретные войны", но официального подтверждения этому нет.

Ранее Том Холланд поделился впечатлениями от просмотра хоррора "Обсессия". Актёр посмотрел фильм в полностью заполненном зале и остался в полном восторге.