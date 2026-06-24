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Классика на все времена: какого злодея Том Холланд считает лучшим в истории "Человека-паука"

Кино

Звезда киновселенной Marvel Том Холланд, который 30 июля вновь предстанет в образе Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Новый день", в одном из интервью поделился мнением о лучшем злодее франшизы.

Том Холланд, актер
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Тома Холланда by Личный Инстаграм-аккаунт Тома Холланда
Том Холланд, актер

По его словам, среди всех антагонистов, когда-либо появлявшихся в фильмах о паучке, он выделяет одного — Доктора Осьминога в исполнении Альфреда Молины.

"Он запомнился мне как один из самых лучших и проработанных антагонистов в супергеройском кино. Это классика", — заявил актёр.

Молина впервые появился в образе Осьминога в "Человеке-пауке 2" Сэма Рейми (2004), а затем вернулся к роли в "Человеке-пауке: Нет пути домой" (2021). По слухам, злодей может появиться и в будущих проектах Marvel, включая "Секретные войны", но официального подтверждения этому нет.

Ранее Том Холланд поделился впечатлениями от просмотра хоррора "Обсессия". Актёр посмотрел фильм в полностью заполненном зале и остался в полном восторге.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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