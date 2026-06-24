Не со своим Человеком-пауком: Зендея раскрыла забавную деталь своего первого свидания

Актриса Зендея, которая сейчас вместе с Томом Холландом продвигает фильм "Человек-паук: Новый день", в одном из интервью поделилась забавной деталью. Оказывается, её первое в жизни свидание состоялось на сеансе "Нового Человека-паука" с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зендея

Правда, сама Зендея призналась, что не помнит всех подробностей, но сам факт её забавляет.

"Я помню, что моё первое свидание, когда мне было лет 16, было на одном из фильмов Эндрю [Гарфилда]", — рассказала актриса.

Узнав об этом, Том Холланд с иронией поинтересовался, как она вообще посмела выбрать такой фильм. Зендея в ответ шутливо извинилась и добавила, что в тот день всё прошло хорошо. Пара, которая недавно подтвердила слухи о тайной свадьбе, продолжает радовать поклонников совместными появлениями в рамках промокампании.

Напомним, в новом фильме "Человек-паук: Новый день" герой Холланда встретится с Карателем, Халком и другими персонажами. Одной из загадок остаётся роль звезды "Очень странных дел" Сэди Синк — фанаты уверены, что она играет Джин Грей.

Ранее инсайдеры рассказывали, что Зендея влюбилась в Тома Холланда после его вирусного выступления в шоу Lip Sync Battle в 2017 году. Тогда он появился на сцене в провокационном образе — в чулках в сетку и латексном корсетном топе — и исполнил хит Рианны "Umbrella".