Никаких свадеб и общих съёмок: Голди Хоун и Курт Рассел обозначили черту, за которую не переступят

Голливудские актёры Курт Рассел и Голди Хоун, которые вместе уже 43 года и принципиально не женятся, стали героями 65-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Рассел получил высшую награду — "Хрустальную нимфу".

Фото: commons.wikimedia.org by Erik Charlton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Голди Хоун

На красной дорожке пару спросили, будут ли они когда-нибудь сниматься вместе в сериале.

"Я не думаю, что мы хотим так урабатываться, чтобы сниматься вместе в сериале", — посмеялся Рассел.

Хоун поддержала шутку: "Страшно представить, чем может закончиться съёмка в сериале". По её словам, сейчас пара и так хорошо ладит, и рисковать этим не стоит.

У пары есть общий сын — 38-летний Уайатт. У Курта также есть 46-летний сын Бостон от бывшей жены Сесон Хабли, а у Голди — 49-летний Оливер и 46-летняя Кейт от брака с Биллом Хадсоном.

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