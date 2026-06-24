Такую разницу в возрасте не скрыть: Арзамасова решилась на честное признание о жизни с Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", которая редко делится подробностями личной жизни, сделала исключение и рассказала о своём браке с фигуристом Ильёй Авербухом, который старше её на 21 год.

Фото: Канал t.me/LizaArzamasova by Скриншот канала t.me/LizaArzamasova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиза Арзамасова, Илья Авербух

По словам актрисы, их союз строится на глубоком взаимопонимании.

"Мы много и обо всём разговаривали, прежде чем создать семью, задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли нас всё больше и больше. Я хотела и предчувствовала всё то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите своё будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний", — поделилась актриса в интервью kp.ru.

Она также отметила, что у них с Ильёй совпадают музыкальные вкусы, предпочтения в кино и театре, а даже бытовые привычки оказались похожими.

"Мы уважаем нашу разность. Но очень многое и без долгой совместной жизни между нами созвучно", — добавила Арзамасова.

Несмотря на возрастную разницу, которая часто смущает общественность, супруги продолжают демонстрировать семейную идиллию.

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