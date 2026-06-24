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Хью Джекман показал когти: преемник Росомахи останется без ценных советов

Кино

Голливудский актёр Хью Джекман, который на протяжении двух десятилетий остаётся неразрывно связанным с образом Росомахи, в интервью проекту Project Big Screen поделился неожиданным мнением.

Хью Джекман
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хью Джекман

57-летний исполнитель культовой роли заявил, что не собирается давать наставления тому, кто однажды сменит его в этом амплуа.

"Я не собираюсь ничего говорить тому, кто сыграет эту роль, потому что мне никто ничего не сказал, и я очень рад этому. Надеюсь, что кто-то просто придёт и сделает всё, что захочет, по-своему", — поделился актёр.

По словам Джекмана, когда он впервые примерял образ Росомахи, никто не подсказывал ему, как играть. Более того, он даже не изучал комиксы — персонаж органично переплёлся с его собственной индивидуальностью.

Актёр также отметил, что внутренне готов возвращаться к роли ещё долгие годы — вплоть до 90 лет. С 2000 года он появлялся в образе Росомахи в фильмах франшизы "Люди Икс", сделав персонажа одним из самых узнаваемых в своей карьере.

Ранее голливудский актёр Николас Кейдж объяснил, почему отказался от ролей в двух крупных франшизах — комедии "Тупой и ещё тупее" и супергеройском блокбастере "Человек-паук". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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