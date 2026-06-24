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На Патриарших без своего угла: почему Михаил Ефремов вынужден снимать квартиру и кто ему помогает

Кино

Актёр Михаил Ефремов, после освобождения из колонии вернувшийся на сцену и играющий в театре "Мастерская "12"" Никиты Михалкова, сейчас живёт на съёмной квартире.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

По данным mk.ru, он временно поселился на Патриарших прудах. Помочь с арендой жилья ему пришлось старшему сыну Никите.

"Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене Кругликовой и детям, которых в этом браке у Миши трое. <…> Поселиться в квартире своей возлюбленной Дарьи Белоусовой Миша тоже не может, поскольку привык на себя брать ответственность", — рассказал изданию инсайдер из окружения артиста.

По словам источника, финансовая помощь сына понадобилась, так как основной заработок актёра — в кино, а проектов пока нет: съёмки фильма "Кукольник" отложили. При этом, уверяет знакомый Ефремова, в театре "хорошо платят".

Ранее заслуженный артист Михаил Полицеймако, проработавший с Ефремовым 12 лет, признался, что не смог сдержать слёз, увидев его на сцене после возвращения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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