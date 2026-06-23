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Редкое селфи и подпись из Рима: Зендея показала фото с мужем после подтверждения свадьбы

Кино

Звёзды "Человека-паука" Зендея и Том Холланд продолжают радовать поклонников совместными появлениями. На этот раз пара посетила Рим, где проходит промокампания их нового фильма "Человек-паук: Новый день".

Зендея и Том Холланд
Фото: instagram by личный аккаунт Зендеи в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зендея и Том Холланд

Актриса поделилась в соцсетях редким кадром — селфи с мужем.

"Просто заглянула, чтобы сказать привет, раз уж мы в Риме", — подписала она публикацию.

Напомним, слухи о тайной свадьбе пары ходили с марта 2026 года. Однако только недавно Том Холланд подтвердил их брак в интервью британскому изданию Esquire, обмолвившись, что все члены его семьи присутствовали на церемонии.

Сейчас пара активно путешествует по миру в рамках промотура. Ранее они уже побывали в Мадриде и Берлине, где позировали на красной дорожке. Рим стал очередной остановкой в их десятидневном турне.

Ранее инсайдеры рассказали, что Зендея влюбилась в Тома Холланда после его вирусного выступления в шоу Lip Sync Battle в 2017 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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