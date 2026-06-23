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Жутковато и не по себе: с чем столкнулась звезда "Неадекватных людей" и почему её выводят из себя упрёки о семье

Кино

Актриса Ингрид Олеринская, звезда фильма "Неадекватные люди", откровенно высказалась о неприятной стороне публичности.

Ингрид Олеринская
Фото: more.tv is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингрид Олеринская

По её словам, она не раз сталкивалась с навязчивым вниманием фанатов, которое перерастало в настоящий сталкинг.

"Это, честно говоря, жутковато и мне каждый раз становилось не по себе от подобного", — призналась Ингрид, уточнив, что до крайностей не доходило.

Поклонники, по её словам, выискивали её, караулили на публичных мероприятиях и требовали общения, не реагируя на просьбы остановиться. Актриса также высказалась о хейте в соцсетях: она считает, что критика неизбежна, но больше всего её выводят из себя упрёки из-за отсутствия мужа и детей.

"Хочется, чтобы люди стали добрее друг к другу", — подытожила Ингрид в интервью "Леди.Mail".

Ранее певица Клава Кока жёстко ответила хейтерам, которые критикуют её фигуру. При росте 170 см и весе 54 кг её называют "жирной" и "свинотой".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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