Жутковато и не по себе: с чем столкнулась звезда "Неадекватных людей" и почему её выводят из себя упрёки о семье

Актриса Ингрид Олеринская, звезда фильма "Неадекватные люди", откровенно высказалась о неприятной стороне публичности.
По её словам, она не раз сталкивалась с навязчивым вниманием фанатов, которое перерастало в настоящий сталкинг.
"Это, честно говоря, жутковато и мне каждый раз становилось не по себе от подобного", — призналась Ингрид, уточнив, что до крайностей не доходило.
Поклонники, по её словам, выискивали её, караулили на публичных мероприятиях и требовали общения, не реагируя на просьбы остановиться. Актриса также высказалась о хейте в соцсетях: она считает, что критика неизбежна, но больше всего её выводят из себя упрёки из-за отсутствия мужа и детей.
"Хочется, чтобы люди стали добрее друг к другу", — подытожила Ингрид в интервью "Леди.Mail".
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