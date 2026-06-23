Глянец, театры и трёхэтажные квартиры: какой источник ненависти к России Прилепин нашёл у уехавших артистов

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин высказался о причинах русофобии среди представителей культуры, покинувших Россию с началом специальной военной операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Захар Прилепин

По его мнению, негативное отношение к стране у этих людей сформировалось задолго до отъезда — внутри России.

"Где же они обожрались этой русофобией, что она в них не истребляется ничем? Тут у нас, в Москве, в квартирах трёхэтажных, в СМИ, глянцевых журналах, театрах. Вот это парадокс, над которым нам стоило бы подумать", — заявил он в интервью RT.

Прилепин также заметил, что, несмотря на жёсткую критику властей, эти же люди не находят понимания и на Украине.

"Есть поговорка: куда ни целуй, везде то самое место. Их презирают, ненавидят. Но даже это не мешает им стелиться и лизать сапоги необандеровцам. Вот это для меня поразительно", — добавил он.

Ранее уехавший в Израиль комик и телеведущий Михаил Шац* рассказал о ностальгии по 90-м годам в России. Он назвал этот период "крутым" и вспоминает его с "огромной теплотой".

* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста