Писатель и общественный деятель Захар Прилепин высказался о причинах русофобии среди представителей культуры, покинувших Россию с началом специальной военной операции.
По его мнению, негативное отношение к стране у этих людей сформировалось задолго до отъезда — внутри России.
"Где же они обожрались этой русофобией, что она в них не истребляется ничем? Тут у нас, в Москве, в квартирах трёхэтажных, в СМИ, глянцевых журналах, театрах. Вот это парадокс, над которым нам стоило бы подумать", — заявил он в интервью RT.
Прилепин также заметил, что, несмотря на жёсткую критику властей, эти же люди не находят понимания и на Украине.
"Есть поговорка: куда ни целуй, везде то самое место. Их презирают, ненавидят. Но даже это не мешает им стелиться и лизать сапоги необандеровцам. Вот это для меня поразительно", — добавил он.
Ранее уехавший в Израиль комик и телеведущий Михаил Шац* рассказал о ностальгии по 90-м годам в России. Он назвал этот период "крутым" и вспоминает его с "огромной теплотой".
* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.